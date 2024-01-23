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Дрон и робот участвуют в задержании

Дрон и робот участвуют в задержании

Автор:
23 января 2024 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Boston Dynamics   Видео   задержание   полиция   робопёс   робот   
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Дрон и вооруженный робопёс от Boston Dynamics участвуют в штурме здания и задержании преступников в Техасе. Будущее уже наступило

Обычный день в Техасе.

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Метки: Boston Dynamics   Видео   задержание   полиция   робопёс   робот   
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2  комментария
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Сергей 12 минут назад
Еще в 1953 году Брэдбери предсказал такого пса!
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