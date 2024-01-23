Дрон и робот участвуют в задержании

957
1
1
Дрон и вооруженный робопёс от Boston Dynamics участвуют в штурме здания и задержании преступников в Техасе. Будущее уже наступило
Обычный день в Техасе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сногсшибательное задержание нарушителя
- Доставщик пиццы помог полицейским в задержании преступника
- В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги
- Забавная реакция нарушителя на охранника, пытающегося помочь полицейским
- Boston Dynamics выводит хореографию роботов на новый уровень
Новости партнёров
реклама