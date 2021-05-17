Собака и большая палка

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Доставляя хозяину самую большую и вкусную палочку четвероногий друг человека познал равновесие и отключил у себя "задний мост".
Собака - акробака!
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