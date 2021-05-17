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Собака и большая палка

Собака и большая палка (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 11:30
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   палка   прикол   собака   
810
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Доставляя хозяину самую большую и вкусную палочку четвероногий друг человека познал равновесие и отключил у себя "задний мост".

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Метки: Юмор   видео   животные   палка   прикол   собака   
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4  комментария
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3k
Горожанин 2 часа назад
Все правильно сделал. Правильную точку опору выбрал.
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88k
сапер Водичка 8 минут назад
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228
Sandmann 54 минуты назад
Откуда дровишки?
Из лесу, вестимо, Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.
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6k
klop 56 минут назад
На ходу проверил как работает передний привод
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