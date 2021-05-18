FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10212 постов • 1232 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Накрыло: покушение кота на жизнь собаки

Накрыло: покушение кота на жизнь собаки (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 11:33
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   кошка   преступление   прикол   собака   
777
1
1
Кот неожиданно для себя и хозяина покусился на здоровье и жизнь другого четвероногого обитателя дома. Он запрыгнул на стол и уперся лапами в стул, чем спровоцировал падение последнего.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   видео   животные   кошка   преступление   прикол   собака   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Антон Семёныч 2 часа назад
Чёткий план...нечаянное убийство стулом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
mr.Poher Час назад
Молодец кот! И главное вовремя срулить, что бы никто не догадался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
Елена Букреева 2 часа назад
Кошачий засранец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Так я выгляжу, когда иду из магазина Так я выгляжу, когда иду из магазина Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике Кот нашел себе лежанку с подогревом Кот нашел себе лежанку с подогревом Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

757599



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
3
86
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
25 редких моментов в истории
2
102
25 редких моментов в истории
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причины, в связи с которыми котел гаснет при сильном ветре
0
9
Причины, в связи с которыми котел гаснет при сильном ветре
Осторожно, горячее: Гватемалец готовит пиццу на действующем вулкане
0
3
Осторожно, горячее: Гватемалец готовит пиццу на действующем вулкане
Мирный атом: что это такое и как устроен мощнейший в мире источник энергии
Мирный атом: что это такое и как устроен мощнейший в мире источник энергии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#картинки#авто аварии#новости#познавательно#приколы#автомир#bmw
#фото#животные#СССР#интересное#люди#фотографии#собака#сатира#Девушка#авария дня
#история#прикол#дтп#аварии#подборка#прикольные#Россия#сша#Исторические факты#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться