Накрыло: покушение кота на жизнь собаки

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Кот неожиданно для себя и хозяина покусился на здоровье и жизнь другого четвероногого обитателя дома. Он запрыгнул на стол и уперся лапами в стул, чем спровоцировал падение последнего.
Не кот, а самый настоящий киллер!
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