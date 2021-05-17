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Начесала: линяющий пёс "похудел" на глазах

Начесала: линяющий пёс "похудел" на глазах (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 09:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   прикол   сиба-ину   собака   фурминатор   
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Инструмент для вычёсывания животных под названием фурминатор стал настоящим спасением для людей с линяющими кошками и собаками. В видео ниже женщина вычесала с сиба-ину практически еще одного пса.

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Метки: видео   животные   прикол   сиба-ину   собака   фурминатор   
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