Поскорее бы бросил: муки ожидания пса

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Пес терпеливо ждал, пока хозяин бросит ему мячик. Однако существовала одна проблема. Мужчина уснул и, кажется, не планировал просыпаться в скором времени.
Родственник мужчины запечатлел муки ожидания четвероногого друга человека.
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