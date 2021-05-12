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Поскорее бы бросил: муки ожидания пса

Поскорее бы бросил: муки ожидания пса (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 09:17
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   мяч   ожидание   прикол   собака   
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Пес терпеливо ждал, пока хозяин бросит ему мячик. Однако существовала одна проблема. Мужчина уснул и, кажется, не планировал просыпаться в скором времени.

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Метки: видео   животные   мяч   ожидание   прикол   собака   
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1  комментарий
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Kvadro 44 минуты назад
Мужчина уснул и, кажется, не планировал просыпаться - он что умер ?
а родственники видео снимают
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