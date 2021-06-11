Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево

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Установленная возле дома в американском городе Хиббинг камера наблюдения запечатлела любопытного медведя. Однако молодой хищник недолго свободно гулял по частной территории. Медведя заметила маленькая собака и вынудила его спасаться бегством.
Йоркширский терьер по кличке Белла облаяла незваного косолапого гостя и загнала на дерево.
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