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Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево

Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 08:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медведь   медвежонок   прикол   собака   сша   
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Установленная возле дома в американском городе Хиббинг камера наблюдения запечатлела любопытного медведя. Однако молодой хищник недолго свободно гулял по частной территории. Медведя заметила маленькая собака и вынудила его спасаться бегством.

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Метки: видео   животные   медведь   медвежонок   прикол   собака   сша   
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1  комментарий
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Игорь Полчаса назад
Ох уж эти "смелые" маленькие собачки. Смелые - потому что не разу не получали пи....лей.
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Mr.Adamson

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