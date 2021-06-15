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Обеспеченный мужчина о своей дорогой и бесполезной покупке

Обеспеченный мужчина о своей дорогой и бесполезной покупке (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   покупки   прикол   сумка   
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Мужчина рассказал о том, как он решил проверить правдивость фразы про щедрость и богатство. Однако финальный результат его немного расстроил.

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Метки: Юмор   видео   покупки   прикол   сумка   
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15k
Maks Es Час назад
Полностью прав.
Развелось идиоток-психологинь с собственными разрушенными жизнями, которые рассказывают про "анальщиков" и скупердяев, всяких там плагиатчиков-идеалистов которые рассказывают, что жизнь делается не поступками, а привлечением удачи и прочей хренью.
Жизнь делается упорным, целенаправленным и качественным трудом. Все, всем спасибо, все могут расходиться, доклад окончен...
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7k
KarabasBarabas Минуту назад
Непонятно, зачем было покупать что-то не по доходам? Была бы покупка по доходам - он бы не обратил на нее внимания, тем более не вспоминал бы через год. Да и сумка-то не самая дорогая -2300 евро, по текущему курсу.
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65k
Добрый человек. 6 минут назад
То есть из за 3-x тысячь долларов он устроил драмy..
Это что бизнесмен такой?..
Теперь он на этом завис?.. - Жесть..

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441
Карл Такойто 8 минут назад
Копейка рубль бережёт это все замечательно,только в бизнесе. Для чего обычно человек деньги зарабатывает? Чтобы радовать себя и своих близких,улучшать качество жизни,комфорт и т.д. Вопрос тут в чём-если он серьезно думал что потратив 200 штук на сумку он почувствует себя богатым,то он дол...ёб
А если он уже её купил то нахрена обсирать собственные благие намерения,подарки нормальные люди дарят чтобы сделать другому приятно, дорогие или не очень это уже дело лично каждого) Этот же по сути понтуется тем что купил дорогую сумку,сам же себя выставляет полудурком что типо он думал что от ,,почувствует себя богатым,, и тут же идёт в отказ с фразой ,,не нужна тебе такая машина Вовка,поверь мне на слово,,
Корявые понты да и только,но многие смотрю в восторге)
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8k
Majul 19 минут назад
Ну и в чем он не прав? )
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
За 200 тыров, можно из девушки сумочку сделать.
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5k
Александр Зотов 45 минут назад
бабу купил чтоль?
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765
Тарас Карпенко Час назад
Нравится мне позитивный настрой мужика.
Да, лоханулся, честно сам себе в этом признался и поржал сам с себя
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3k
Сергей Час назад
Можно было и подешевле эксперимент поставить )))
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