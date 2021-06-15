Обеспеченный мужчина о своей дорогой и бесполезной покупке

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Мужчина рассказал о том, как он решил проверить правдивость фразы про щедрость и богатство. Однако финальный результат его немного расстроил.
Умеющий считать и экономить деньги мужчина поведал о том, кем он себя почувствовал, когда купил своей девушке сумочку за 200 тысяч рублей.
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Развелось идиоток-психологинь с собственными разрушенными жизнями, которые рассказывают про "анальщиков" и скупердяев, всяких там плагиатчиков-идеалистов которые рассказывают, что жизнь делается не поступками, а привлечением удачи и прочей хренью.
Жизнь делается упорным, целенаправленным и качественным трудом. Все, всем спасибо, все могут расходиться, доклад окончен...
Это что бизнесмен такой?..
Теперь он на этом завис?.. - Жесть..
Да, лоханулся, честно сам себе в этом признался и поржал сам с себя