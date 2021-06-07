Ууурун надо: разговор рабочего с начальником

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Рабочий позвонил мужчине, который, по-видимому, является его начальником и на ломанном русском попросил у него "Ууурун". Мужчина не сразу понял, о каком предмете идет речь.
Ролик необходимо смотреть со звуком. Присутствует ненормативная лексика.
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Я вот сразу догнал, что требуется
Подходит главный и на подобном диалекте говорит - надо еще бордюр докупить.
Спрашиваю - зачем, ответ - светильник делать.
А причем, тут светильник???
Это, начальнике, где цветы растут!!!
Конечно, хрен тут что поймёшь. Ведро уруна?
Но как только появилась буква "в" (урувэн), всё стало ясно.
На тройку постановочка. Но улыбнуться можно.