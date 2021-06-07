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Ууурун надо: разговор рабочего с начальником

Ууурун надо: разговор рабочего с начальником (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 08:04
Сообщество : Юмор
Метки: Ууурун   Юмор   видео   начальник   прикол   рабочий   
8494
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Рабочий позвонил мужчине, который, по-видимому, является его начальником и на ломанном русском попросил у него "Ууурун". Мужчина не сразу понял, о каком предмете идет речь.

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Метки: Ууурун   Юмор   видео   начальник   прикол   рабочий   
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46  комментариев
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11k
Антон Семёныч 8 часов назад
Мы вот все ржем над ними. А я себя уже неоднократно ловил на мысли, что я...."интелектуал", разговариваю на одном языке. А какой-то приезжий грузчик таджик на 2ух. На своём и на русском. Некоторые не очень, а некоторые очень хорошо.
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318
Александр Ткаченко Полчаса назад
Сказал бы "умная палка" и проблем бы не было.
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1k
Агафон 58 минут назад
Я с начала подумал, что это дворники и просят урну для мусора))))
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1k
vit34 2 часа назад
У нас до определённого времени работали хохлы,кладовщик был,он всто "С профиля"(латинские буквы) завёл в базе суперпозицию "ЦЭ профиль" вот непоняток с количеством было.
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−42
vova old 2 часа назад
Ну в итоге то они договорились и всё поняли. вообще прожив с нескольких разных странах, говоря и работаю на 4,5 языках я понял только одно все grammar nazi это мерзкие люди .особенно когда тебе хотят что-то впендюрить будут объясняться на любом ломаном языке, Но как только ты словишь их на том что тебя пытаются обманут,ь нагреть сразу начинается претензии к языку, на что я всегда отвечаю Когда у тебя будет столько денег сколько у меня говори как хочешь(даже если денег особо в этот момент нет) все с тобой будут говорить и граммар-наци сразу почему-то сливаются
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27k
Slonyash 2 часа назад
Надо дать урувэн, а то криво положат
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7k
vit 3 часа назад
Матом разговаривает видимо от большого ума...
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38
Pitves 3 часа назад
Ну такое себе
Я вот сразу догнал, что требуется
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8k
Фон Шниппельблох 5 часов назад
Ахахахахаха, жёстко )))
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5k
Дмитрий Горчилин 5 часов назад
Был в Шарме, понял интересную лингвистическую особенность. Слово "виски" в оллинклюзи баре звучит по-разному. Если первая "ви" легкая и быстрая- это на мизинец. А если "В" тяжелая и твердая- то полстакана. Научили соотечественники.
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4k
Шлагбаумэн 5 часов назад
Игра "актёров" никакая, но за задумку малюсенький плюсик.
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127
Бодан Бачевский 5 часов назад
Работали у меня как-то аналогичные ребята, клали брусчатку во дворе.
Подходит главный и на подобном диалекте говорит - надо еще бордюр докупить.
Спрашиваю - зачем, ответ - светильник делать.
А причем, тут светильник???
Это, начальнике, где цветы растут!!!
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6
Владимир 6 часов назад
Шаровайт- хрен знает с какого раза понял, что речь про шуруповёрт
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514
Roman Ivanov 6 часов назад
Мне когда ремонт делали, один из "специалистов" сказал: Крутилька-вжу нада, старый сламалься. До сих пор шуруповёрт крутилка-вжу называю.
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5k
Pravednik84 6 часов назад
Я на третьем повторении сообразил про уровень.
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763
g789 7 часов назад
Сначала было "урун надо один ведро надо"
Конечно, хрен тут что поймёшь. Ведро уруна?
Но как только появилась буква "в" (урувэн), всё стало ясно.

На тройку постановочка. Но улыбнуться можно.
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17k
nobody® 7 часов назад
Сначала показалось, что нужна урна. Ведро надо
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80
Nane First NameLast 7 часов назад
Что тут непонятного?
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23k
Андрей 7 часов назад
Не понятно только почему у них уровни ведрами измеряются
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11k
Artem 7 часов назад
"Па рукскинама панимаиш?!"
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1k
Гур 7 часов назад
Но ведь плять объяснил же....по телефону!!!)))))
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