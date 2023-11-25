Найдена самая удобная навигация по магазину для мужиков

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Вот что значит забота о покупателях! Это мы одобряем!
Вот отправила тебя твоя благоверная в магазин со словами: "купи какой-нибудь йогурт, что-нибудь к чаю и конфеток". И бродишь ты, как неприкаянный, среди бесконечных полок супермаркета в поисках чего-нибудь.
Выход из такой непростой ситуации придумали сотрудники одного магазина. Все гениальное - просто. Хотел что-нибудь к чаю, вот тебе целая куча чего-нибудь, бери и не жалуйся.
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Ппц, всё, млять, с голоду подохнем.
Ну и олень.. надо или брать список конкеретных покупок, или сидеть дома. Потому что иначе будешь виноват в том, что не купил то, что она хотела.
Ну и не надо из мужей делать дураков, автор. Я, например, когда иду в магазин, точно знаю, с чем оттуда выйду.
"Ты разве не знаешь - мы это не берём", "оно же без скидки", "я же беру это в другом магазине" и т.д. и т.п. что в принципе не совместимо со здравым смыслом.
А всё почему? Потому что девочек с детства растят и внушают мысль "тыжунаспринцесса". Всё правильно, девочек так и надо, но лет до 10-12. А потом матери должны объяснять (или девочки должны это сами видеть, на примере матери) как жить с мужиком, чтоб и ему мозг не выносить и себе получать именно то что хотелось.