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Найдена самая удобная навигация по магазину для мужиков

Найдена самая удобная навигация по магазину для мужиков

Автор:
25 ноября 2023 07:01
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   магазины   мужчины   навигация   покупки   
2050
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Вот что значит забота о покупателях! Это мы одобряем!

Вот отправила тебя твоя благоверная в магазин со словами: "купи какой-нибудь йогурт, что-нибудь к чаю и конфеток". И бродишь ты, как неприкаянный, среди бесконечных полок супермаркета в поисках чего-нибудь.


Выход из такой непростой ситуации придумали сотрудники одного магазина. Все гениальное - просто. Хотел что-нибудь к чаю, вот тебе целая куча чего-нибудь, бери и не жалуйся.

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Метки: Видео   Юмор   магазины   мужчины   навигация   покупки   
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16  комментариев
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Магазин "Что-нибудь".
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16k
Kostick Полчаса назад
а что за цены то?
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514
Александр Богомолов 47 минут назад
Женское "что нибудь" это просто пипец. Купи что нибудь, давай посмотрим что нибудь. И вроде 15 лет уже вместе и знаешь все предпочтения, а все равно периодически вылетает: ты выбрал "что нибудь" не то какое надо.
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1k
Тимур Час назад
Последний скандал наблюдал у дружеской пары, когда я с товарищем привез продуктов полный багажник, хоть неделю из дома не выходи, а скандал начался, что мы забыли купить кукурузу Бондюель.
Ппц, всё, млять, с голоду подохнем.
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14k
Antique computer 2 часа назад
"Вот отправила тебя твоя благоверная в магазин со словами: "купи какой-нибудь йогурт, что-нибудь к чаю и конфеток". И бродишь ты, как неприкаянный, среди бесконечных полок супермаркета в поисках чего-нибудь."

Ну и олень.. надо или брать список конкеретных покупок, или сидеть дома. Потому что иначе будешь виноват в том, что не купил то, что она хотела.

Ну и не надо из мужей делать дураков, автор. Я, например, когда иду в магазин, точно знаю, с чем оттуда выйду.
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481
no. 2 часа назад
нифига. там этих йогуртов вон десятка два, а вдруг "какой-нибудь" сегодня не с персиком, а с маракуей?
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26
Igor no. 57 минут назад
Не "а вдруг", а сто пудово так и будет. Причём ты абсолютно уверенный, что в прошлый раз она сама именно это покупала, но это ничего не значит.
"Ты разве не знаешь - мы это не берём", "оно же без скидки", "я же беру это в другом магазине" и т.д. и т.п. что в принципе не совместимо со здравым смыслом.
А всё почему? Потому что девочек с детства растят и внушают мысль "тыжунаспринцесса". Всё правильно, девочек так и надо, но лет до 10-12. А потом матери должны объяснять (или девочки должны это сами видеть, на примере матери) как жить с мужиком, чтоб и ему мозг не выносить и себе получать именно то что хотелось.
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1
ya 2 часа назад
Типо совсем для даунов, кто в пойдет в магаз чего-то к чаю покупать, на это аптека есть
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83
Топор плывёт 2 часа назад
Если для мужиков, то должно быть " Что-нибудь бухнуть" и "чем-нибуть закусить".
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