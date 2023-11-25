Найдена самая удобная навигация по магазину для мужиков

Вот отправила тебя твоя благоверная в магазин со словами: "купи какой-нибудь йогурт, что-нибудь к чаю и конфеток". И бродишь ты, как неприкаянный, среди бесконечных полок супермаркета в поисках чего-нибудь.

Выход из такой непростой ситуации придумали сотрудники одного магазина. Все гениальное - просто. Хотел что-нибудь к чаю, вот тебе целая куча чего-нибудь, бери и не жалуйся.