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Любвеобильная панда пытается привлечь внимание самца

Любвеобильная панда пытается привлечь внимание самца (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 13:08
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   зоопарк   копенгаген   панда   прикол   
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Посетители Копенгагенского зоопарка недавно наблюдали забавную сцену. Самка панды по кличке Мао Сунь очень настойчиво требовала внимания своего избранника Син Эра, но тот был слишком занят поеданием сочного бамбука.

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Метки: Юмор   видео   животные   зоопарк   копенгаген   панда   прикол   
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6  комментариев
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16k
MarkovAlexandr Час назад
Не дай бог так оголодать!
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88k
сапер Водичка 4 минуты назад
Ну,типа такого.
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5k
Tim_G Час назад
ещё и срам ей прикрыл
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wr2x2 Час назад
у мишек тоже сбой в мужской программе? женщины не так интересны как еда? или боится что в харасменте обвинят? (черный юмор если кто не понял)
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32k
Опаньки Час назад
какая кличка (Сунь), такая и Мао
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