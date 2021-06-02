Любвеобильная панда пытается привлечь внимание самца

417
1
1
Посетители Копенгагенского зоопарка недавно наблюдали забавную сцену. Самка панды по кличке Мао Сунь очень настойчиво требовала внимания своего избранника Син Эра, но тот был слишком занят поеданием сочного бамбука.
Сотрудники зоопарка предполагают, что самец из-за своего юного возраста пока еще не понимает, что от него хочет самка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот, который умеет решать проблемы
- Необычная реакция кота на сигнализацию
- Еще одно доказательство того, что коты — жидкость
- «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории
- Странный способ защиты от волчьей стаи
19
Понравилось19
Новости партнёров