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Мастер фотошопа воспринял просьбу девушки слишком буквально

Мастер фотошопа воспринял просьбу девушки слишком буквально (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 12:48
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Джеймс Фридман   Юмор   видео   мексика   прикол   тролль   фоторедактор   фотошоп   
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Британский дизайнер и фотошоп-тролль Джеймс Фридман любит подшутить над подписчиками, которые присылают ему свои фотографии и просят исправить какие-либо несовершенства. Он в точности выполняет все указания пользователей сети, однако делает это в своей уникальной манере. Просьба девушки с фото не стала исключением.

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Метки: Джеймс Фридман   Юмор   видео   мексика   прикол   тролль   фоторедактор   фотошоп   
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4  комментария
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Hunde Beißer2 2 часа назад
Креативненько!Ну и сиськи опять же...Однозначно плюс!
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Serg2001 2 часа назад
А если бы старушка лет 70-ти попросила... или негр кг 150 весом... тоже метнулся бы со шляпой?... )
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