Мастер фотошопа воспринял просьбу девушки слишком буквально

Британский дизайнер и фотошоп-тролль Джеймс Фридман любит подшутить над подписчиками, которые присылают ему свои фотографии и просят исправить какие-либо несовершенства. Он в точности выполняет все указания пользователей сети, однако делает это в своей уникальной манере. Просьба девушки с фото не стала исключением.

2021-06-03T12:48:17+03:00