Мастер фотошопа воспринял просьбу девушки слишком буквально

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Британский дизайнер и фотошоп-тролль Джеймс Фридман любит подшутить над подписчиками, которые присылают ему свои фотографии и просят исправить какие-либо несовершенства. Он в точности выполняет все указания пользователей сети, однако делает это в своей уникальной манере. Просьба девушки с фото не стала исключением.
Одна из подписчиц прислала мужчине фотографию из Мексики и попросила прифотошопить ей на голову шляпу. Сказано-сделано!
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