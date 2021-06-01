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Тонко намекнул девушке на её не самые лучшие навыки вождения

Тонко намекнул девушке на её не самые лучшие навыки вождения (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   вождение   костюм   манекен   прикол   стеб   троллинг   
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Парень решил подшутить над знакомой ему девушкой. Он облачился в морф-костюм манекена "Краш тест" и сел к ней в машину.

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Метки: Юмор   видео   вождение   костюм   манекен   прикол   стеб   троллинг   
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4k
panama 46 минут назад
Оригинально)))
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8k
Vacony 24 минуты назад
прикольная девчонка )
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32k
Опаньки Полчаса назад
теперь она ему точно не даст
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18k
kamanch Полчаса назад
Месяц без секса
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Forestdude

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