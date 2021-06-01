Тонко намекнул девушке на её не самые лучшие навыки вождения

353
1
1
Парень решил подшутить над знакомой ему девушкой. Он облачился в морф-костюм манекена "Краш тест" и сел к ней в машину.
К краш-тесту готов!
Источник:
Ссылки по теме:
- Как достичь понимания с парнем?
- Слуга народа Виталий Наливкин решил бороться с телеканалами, которые его не показывают
- Мужчина подшучивает над окружающими с помощью антимасочной маски
- Слуга народа Виталий Наливкин спас родной Уссурийск от наводнения
- Лошади быстро разоблачили самозванца
22
Понравилось22
Новости партнёров