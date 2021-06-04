Мама, я фуру убила: девушка села за игровой руль

Некоторые представительницы прекрасного пола водят настолько уверенно и аккуратно, что многим мужчинам стоит у них поучиться. Однако героиня видео явно не из их числа. Ей не стоит садиться за руль даже в компьютерной игре.

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Хочется верить, что она просто развлекается и в реальной жизни водит гораздо лучше.