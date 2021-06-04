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Мама, я фуру убила: девушка села за игровой руль

Мама, я фуру убила: девушка села за игровой руль (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 10:34
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   геймер   дальнобойщик   прикол   
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Некоторые представительницы прекрасного пола водят настолько уверенно и аккуратно, что многим мужчинам стоит у них поучиться. Однако героиня видео явно не из их числа. Ей не стоит садиться за руль даже в компьютерной игре.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   геймер   дальнобойщик   прикол   
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4  комментария
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15k
Денис Час назад
Вставлю свои пять копеек:
1. Игра - гуано.
2. Зачем подавать столько звуковых сигналов? :)
3. Самое главное - мы ОПЯТЬ убедились, что алкоголь и вождение несовместимы.
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944
Сергей 14 минут назад
многим мужчинам стоит у них поучиться
________________________________________________
как только я захочу научиться тошнить в левом ряду на скорости 60 кмч и показывать фак на треования уступить дорогу или вообще свалить в крайнюю правую полосу, то я конечно же, найду опытную женщину водителя и попрошу научить так ездить.
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32k
Опаньки 2 часа назад
классная в игре физика ))
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