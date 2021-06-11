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Разоружение противника в кино и в реальности

Разоружение противника в кино и в реальности (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   мастер Кен   пистолет   прикол   разоружение   
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Мастер боевых искусств Кен и его напарник Тодд в коротком и ироничном видео показали эффектное киношное разоружение противника с пистолетом и как оно будет выглядеть в реальной жизни.

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Метки: Юмор   видео   мастер Кен   пистолет   прикол   разоружение   
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13k
Объект реальности Час назад
5 баллов.
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14k
Serg2001 45 минут назад
Насмотрятся подростки таких фильмов и потом с голыми руками от ножа пытаются защититься... Результат, к сожалению, предсказуем.
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366
Будьте крепенькими и здоровенькими! 58 минут назад
"Реальность часто разочаровывает"... Жизнь разочаровывает реально! Да и не "разочаровывает", а просто "гнобит".
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