Разоружение противника в кино и в реальности

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Мастер боевых искусств Кен и его напарник Тодд в коротком и ироничном видео показали эффектное киношное разоружение противника с пистолетом и как оно будет выглядеть в реальной жизни.
Реальность часто разочаровывает
Эффектное разоружением стоящего за вашей спиной противника в кино и реальной жизни.
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Метки: Юмор видео мастер Кен пистолет прикол разоружение
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