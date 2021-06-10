FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 903 поста • 383 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Любопытный кот с пакетом на голове

Любопытный кот с пакетом на голове (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 08:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Пакет   Юмор   видео   животные   кот   курьезы   прикол   
1897
1
1
В Сети набирает популярность видео с уличным котом, который попал в сложную жизненную ситуацию. Он засунул свою любопытную мордочку в пустой непрозрачный пакет и попытался сориентироваться в пространстве. К счастью, оказавшийся неподалеку мужчина пришел на помощь животному.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Пакет   Юмор   видео   животные   кот   курьезы   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Леонид Кубарев 6 часов назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
CCR Час назад
Я однажды банку 3х литровую с кота снимал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Andrii 4 часа назад
Вообще не весело, моя кошка так умерла. У них нет инстинкта снимать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Majul 5 часов назад
Снимающий дурачок.
Ну тупанул котяра, помоги ему, он же травмироваться может. Нет, снимает и ржет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vladimir 5 часов назад
Все равно котики лучшие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
heta 6 часов назад
Кот не любопытный. Кот окуевший.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Alex 6 часов назад
Эх, дурында ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vitamin 7 часов назад
"Это неправильные пчёлы...
И они делают неправильный мёд..."
(с)
И кот какой то неправильный))) Не увидел ни одного инстиктивного движения лапой в попытке снять это с головы))
Сужу по своей кошке, ей шапку от куклы дитё пыталось примостырить, содрала в секунду..)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Черный кот обнаружил камеру в соседской двери и стал звездой Черный кот обнаружил камеру в соседской двери и стал звездой Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Китайская студентка взяла с собой на пары кота Китайская студентка взяла с собой на пары кота
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

634950



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой
2
317
Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хрустальные черепа ацтеков: оригиналы или подделки?
1
21
Хрустальные черепа ацтеков: оригиналы или подделки?
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
0
18
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
Как выбрать идеальную кастрюлю?
Как выбрать идеальную кастрюлю?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Россия#аварии#подборка#позитив#автомобили#в мире#фотографии#драка
#интересно#животные#люди#кино#дтп#СССР#знаменитости#фильм#автомир#авария дня
#Юмор#история#сша#прикол#авто аварии#факты#футбол#собаки#Разное#великобритания

На что жалуетесь?

Вернуться