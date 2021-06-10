Любопытный кот с пакетом на голове

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В Сети набирает популярность видео с уличным котом, который попал в сложную жизненную ситуацию. Он засунул свою любопытную мордочку в пустой непрозрачный пакет и попытался сориентироваться в пространстве. К счастью, оказавшийся неподалеку мужчина пришел на помощь животному.
Кто выключил свет?!
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Ну тупанул котяра, помоги ему, он же травмироваться может. Нет, снимает и ржет..
И они делают неправильный мёд..."
(с)
И кот какой то неправильный))) Не увидел ни одного инстиктивного движения лапой в попытке снять это с головы))
Сужу по своей кошке, ей шапку от куклы дитё пыталось примостырить, содрала в секунду..)))
я в детстве неоднократно на своего надевал прозрачный полиэтиленовый пакет (сам был дитё - дурак), так он просто пялился назад безостановочно, пока не упирался в стену, как упрётся, поворачивался и опять продолжал задом вперёд идти.
Я где-то давно читал, что коты просто не врубаются, что происходит. Потому что вибриссы им говорят, что башка в чем-то застряла, а в чем непонятно, потому что через пакет-то картинка нормально доходит.
Вот кошка и охреневает от несоответствия данных :)
НО здесь пакет непрозрачный и да, интересно, чего она распрыгалась