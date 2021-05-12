Перестрелка фейерверками чуть не привела к трагедии

322
1
1
В Бразилии любители острых ощущений устроили перестрелку фейерверками. Одному из участников рискованного развлечения не повезло и снаряд пиротехнического изделия попал ему прямо в голову.
О последствиях и травмах остается лишь догадываться.
Источник:
Ссылки по теме:
- Чудаку удалось выполнить трюк с лампочкой во рту
- На волосок от гибели
- Мужчина решил использовать самодельный огнемет вместо плиты
- Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка
- Медведь чуть не откусил деду руку
20
Понравилось20
Новости партнёров
мозг не пострадал