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Перестрелка фейерверками чуть не привела к трагедии

Перестрелка фейерверками чуть не привела к трагедии (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 09:52
Метки: видео   люди   перестрелка   повезло   слабоумие и отвага   фейерверк   
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В Бразилии любители острых ощущений устроили перестрелку фейерверками. Одному из участников рискованного развлечения не повезло и снаряд пиротехнического изделия попал ему прямо в голову.

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Метки: видео   люди   перестрелка   повезло   слабоумие и отвага   фейерверк   
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31k
Опаньки 2 часа назад
"попал ему прямо в голову"...

мозг не пострадал
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7k
Doctor_Lector 6 минут назад
Тапки отлетели прикольно..
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8k
Клёст 11 минут назад
А потом меткие стрелки удивляются вынесенным им приговорам суда...
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6k
Сгусток позитива Полчаса назад
норм прямо в бубен
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