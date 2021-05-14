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Почему некоторые мужчины живут меньше женщин

Почему некоторые мужчины живут меньше женщин (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 11:06
Метки: алкоголь   видео   прыжок   пьяные   развлечение   слабоумие и отвага   
663
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Нетрезвые парни решили устроить состязание по зрелищным прыжкам на стол. По счастливому стечению обстоятельств все участники пьяной забавы остались целы и получили лишь ушибы и ссадины.

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Метки: алкоголь   видео   прыжок   пьяные   развлечение   слабоумие и отвага   
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5  комментариев
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3k
★Lucifer★ 56 минут назад
Естественный отбор?
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806
Миша 4 минуты назад
Утверждение притянуто за уши. ))
Ссылка youtu.be
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10
Vladson 6 минут назад
Мужчины это просто случайно выжившие мальчишки.
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8k
Majul 7 минут назад
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9k
myymoo Полчаса назад
Зато собаке весело
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