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Нетрезвые парни решили устроить состязание по зрелищным прыжкам на стол. По счастливому стечению обстоятельств все участники пьяной забавы остались целы и получили лишь ушибы и ссадины.
Были бы трезвые, поубивались бы. Даже смотреть больно...
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