Летающий Володя: пьяный мужчина спрыгнул с крыши дома на дерево

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В Дзержинске пьяный полуголый мужчина залез на крышу двухэтажного дома и решил спрыгнуть вниз. Нетрезвое состояние выручило дзержинского "Икара" и он не пострадал.
Рождённый ползать - летать не может! В видео присутствует ненормативная лексика.
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