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Летающий Володя: пьяный мужчина спрыгнул с крыши дома на дерево

Летающий Володя: пьяный мужчина спрыгнул с крыши дома на дерево (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 10:35
Метки: Дзержинск   видео   крыша   прыжок   пьяный   слабоумие и отвага   
757
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В Дзержинске пьяный полуголый мужчина залез на крышу двухэтажного дома и решил спрыгнуть вниз. Нетрезвое состояние выручило дзержинского "Икара" и он не пострадал.

Источник:

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Метки: Дзержинск   видео   крыша   прыжок   пьяный   слабоумие и отвага   
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5  комментариев
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2k
Дмитрий 2 часа назад
И так каждую субботу...Все ветки на дереве обломал алкота....
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34k
AGM 43 минуты назад
в начале тётка всё правильно сказала
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11k
Russian Hackers did it 52 минуты назад
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6k
Ivan Час назад
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21k
Сибиряк 2 часа назад
Город, герой, Дзержинск
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Mr.Adamson

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