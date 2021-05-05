Чудаку удалось выполнить трюк с лампочкой во рту

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Многие знают, что если засунуть грушевидную лампочку себе в рот, то достать её потом без посторонней помощи практически невозможно. Однако этому парню удалось выполнить трюк с лампочкой и при этом остаться целым и невредимым.
Не повторять! Из-за спазма челюстно-лицевых мышц и дальнейшей паники есть шанс повредить тонкое стекло лампы.
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