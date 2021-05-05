FISHKINET
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую... 15 человек, чья жизнь состоит из череды катастроф 15 человек, чья жизнь состоит из череды катастроф 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило Коротко об отдыхе некоторых девушек Коротко об отдыхе некоторых девушек Мужчина не захотел стоять в очереди на досмотр и чуть не устроил драку с охраной аэропорта Мужчина не захотел стоять в очереди на досмотр и чуть не устроил... Рождение хариуса Рождение хариуса С днем рождения, Одри Хепберн! С днем рождения, Одри Хепберн! В томском УФМС "избили" мигранта, потребовавшего соблюдать его права В томском УФМС "избили" мигранта, потребовавшего соблюдать его права Российский блогер решил испытать себя и умер после 40 дней голодовки Российский блогер решил испытать себя и умер после 40 дней голодовки Просто гифки Просто гифки Калейдоскоп Калейдоскоп Сборник ссылок на документы и прочее для тех, кто интересуется ВОВ Сборник ссылок на документы и прочее для тех, кто интересуется ВОВ В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа Гифки Гифки Интересные кадры со съёмок любимых советских фильмов Интересные кадры со съёмок любимых советских фильмов Как учились знаменитости: 15 школьных аттестатов Как учились знаменитости: 15 школьных аттестатов После пасхальной вечеринки украинских туристов в Турции закрыли отель После пасхальной вечеринки украинских туристов в Турции закрыли отель Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные ДТП на пешеходном переходе с участием велосипедиста ДТП на пешеходном переходе с участием велосипедиста
Главная > Видео 
Чудаку удалось выполнить трюк с лампочкой во рту

Чудаку удалось выполнить трюк с лампочкой во рту  (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 09:17
Метки: видео   лампочка   повезло   слабоумие и отвага   трюк   эксперимент   
680
1
1
Многие знают, что если засунуть грушевидную лампочку себе в рот, то достать её потом без посторонней помощи практически невозможно. Однако этому парню удалось выполнить трюк с лампочкой и при этом остаться целым и невредимым.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   лампочка   повезло   слабоумие и отвага   трюк   эксперимент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
bylbatarasich 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
seller-k 24 минуты назад
Дебилы они, а стыдно почему-то мне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Кокаинум Полчаса назад
Ну молодец, теперь жопой попробуй, и в академию наук за профессорским званием
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vasiliy 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120k
DeOrio 58 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Андрей Иванов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Доктор Джонс Час назад
Уж сколько раз твердили миру...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
640
Алексей Саушкин 2 часа назад
- Ой, дурак...!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Вася 2 часа назад
Под этим постом вряд ли будут культурные комментарии. Гусары, в бой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото) Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото) Охранник бразильского банка чуть не застрелил запоздавшего посетителя Охранник бразильского банка чуть не застрелил запоздавшего посетителя Медведь чуть не откусил деду руку Медведь чуть не откусил деду руку Прочное стекло пережило падение с грузовика Прочное стекло пережило падение с грузовика В Башкирии девочку на роликах чуть не смыло сильным потоком воды В Башкирии девочку на роликах чуть не смыло сильным потоком воды Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

482523



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением
4
133
Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением
Это какой-то чертов Джейсон Борн
3
110
Это какой-то чертов Джейсон Борн
﻿
Набирающие популярность
Обслуживание лодочного мотора / Готовимся к летнему сезону 2021
0
1
Обслуживание лодочного мотора / Готовимся к летнему сезону 2021
Как челка может изменить внешность в лучшую и худшую стороны
1
15
Как челка может изменить внешность в лучшую и худшую стороны
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото)
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#факты#подборка#отдых#Фотографии.#дтп#кино#авто аварии
#Юмор#картинки#прикол#история#интересное#СССР#аварии#знаменитости#позитив#автомир
#Россия#природа#животные#красота#комментарии#прикольные#ВОВ#искусство#приколы#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться