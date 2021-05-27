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Маленький рост не помеха!

Маленький рост не помеха! (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   пощечина   прикол   рост   стул   
2103
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Низкий рост довольно часто становится причиной серьезных комплексов с детства. Однако он не помеха человеку, который умеет за себя постоять. Взгляните на низкорослого героя видео, в груди которого бьется львиное сердце.

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Метки: Юмор   видео   пощечина   прикол   рост   стул   
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−40
detective 2 часа назад
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16k
Егор 2 часа назад
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Александр Сергеевич 2 часа назад
Лечение головной боли.
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