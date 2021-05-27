Маленький рост не помеха!

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Низкий рост довольно часто становится причиной серьезных комплексов с детства. Однако он не помеха человеку, который умеет за себя постоять. Взгляните на низкорослого героя видео, в груди которого бьется львиное сердце.
Принес, поднялся, наказал!
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