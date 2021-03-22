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Опасная шутка про женские усики

Опасная шутка про женские усики (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 13:27
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   жена   муж   прикол   троллинг   тролль   
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Мужчина решил подшутить над своей женой, пройдясь по щекотливой теме усов на женском лице. Шутник попросил сына подойти к женщине и похвалить волосы у неё на голове. Жертва розыгрыша до последнего момента не догадывалась, что мальчик имеет в виду не её шевелюру, а усики.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   жена   муж   прикол   троллинг   тролль   
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alexis 46 минут назад
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Григорий Минуту назад
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kamanch 7 минут назад
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igor 14 минут назад
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Serg2001 Полчаса назад
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Константин Безумов 41 минуту назад
Земля пухом...
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Андрей Бертон 43 минуты назад
А Дуда это он бежит, босиком и без чемодана.
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Mr.Adamson

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