Опасная шутка про женские усики

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Мужчина решил подшутить над своей женой, пройдясь по щекотливой теме усов на женском лице. Шутник попросил сына подойти к женщине и похвалить волосы у неё на голове. Жертва розыгрыша до последнего момента не догадывалась, что мальчик имеет в виду не её шевелюру, а усики.
Разговор сына (С) и мамы (М):
C: Эй, мам. Мне очень нравятся твои волосы сегодня. Могу я их потрогать?
М: Ага
C: Твои усы реально мягкие, никогда не брей их
М: Джейден, кто подсказал тебе сказать это?!
C: Скотт
М: Ага
C: Твои усы реально мягкие, никогда не брей их
М: Джейден, кто подсказал тебе сказать это?!
C: Скотт
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