Опасная шутка про женские усики

Мужчина решил подшутить над своей женой, пройдясь по щекотливой теме усов на женском лице. Шутник попросил сына подойти к женщине и похвалить волосы у неё на голове. Жертва розыгрыша до последнего момента не догадывалась, что мальчик имеет в виду не её шевелюру, а усики.

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