Когда вспомнил, что творил в ночь с пятницы на субботу

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Неконтролируемое употребление алкоголя может привести к самым разным последствиям. Головная боль на утро – далеко не самое страшное из них.
Если утром стыдно, значит накануне было хорошо?
Типичное грустное утро после жаркой ночи на примере нарезки из жизни обезьян.
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