Вопрос об отсутствии предупреждающей надписи на бутылке водки

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Ведущая спросила у приглашенного гостя об отсутствии предупреждающей надписи на водочной бутылке и получила вполне логичный ответ. Видео необходимо смотреть со звуком.
Каков вопрос — таков ответ.
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