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Вопрос об отсутствии предупреждающей надписи на бутылке водки

Вопрос об отсутствии предупреждающей надписи на бутылке водки (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 10:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   водка   вопрос   курьезы   ответ   прикол   сигареты   
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Ведущая спросила у приглашенного гостя об отсутствии предупреждающей надписи на водочной бутылке и получила вполне логичный ответ. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Юмор   видео   водка   вопрос   курьезы   ответ   прикол   сигареты   
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6  комментариев
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54
сеньер Леонсио 21 минуту назад
Тролль уровня бог!
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46k
noName 13 минут назад
...если на сигаретах пишут "легкие",почему на водке не пишут "печень"?
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3k
Алексей 19 минут назад
Интересно, кого-нибудь реально остановили фото и надписи на пачках сигарет?
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10k
кира 21 минуту назад
Действительно!
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