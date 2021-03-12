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Обезьяны-экстремалы катаются на проводе в Индии

Обезьяны-экстремалы катаются на проводе в Индии (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 10:05
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   индия   ловкость   обезьяна   прикол   
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Житель индийского города Бангалор запечатлел нескольких обезьян, осуществлявших спуск по натянутому между зданиями проводу. Животные проделывали трюк явно не в первый раз и успели превратить его в забаву.

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Метки: Юмор   видео   индия   ловкость   обезьяна   прикол   
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Racer777 10 минут назад
Прекрасная страна Индия! В городе - обезьяны на проводах резвятся. В пригороде - Тигры за тобой внимательно следят из кустов. И над всем этим великолепием - философски спокойные слоны, которые неспеша ходят по своим делам... Красота!
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