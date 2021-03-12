Обезьяны-экстремалы катаются на проводе в Индии

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Житель индийского города Бангалор запечатлел нескольких обезьян, осуществлявших спуск по натянутому между зданиями проводу. Животные проделывали трюк явно не в первый раз и успели превратить его в забаву.
Обезьяны тоже любят развлекаться.
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