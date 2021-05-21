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«Кошка, ворона и человек»: продолжение истории

«Кошка, ворона и человек»: продолжение истории (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 10:27
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   кот   неожиданно   прикол   прогулка   птицы   
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Помните недавнее видео о прогулке необычной троицы по городу? Журналисты нашли мужчину и попросили рассказать о питомцах.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   неожиданно   прикол   прогулка   птицы   
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Дмитрий 21 минуту назад
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Picard

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