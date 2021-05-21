«Кошка, ворона и человек»: продолжение истории

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Помните недавнее видео о прогулке необычной троицы по городу? Журналисты нашли мужчину и попросили рассказать о питомцах.
Владимир живет в Санкт-Петербурге и работает в небольшой шиномонтажной мастерской. Кошку он назвал Ушей (от слова «ушанка»), а птицу Вороней.
Кошку мужчина подобрал три с половиной года назад у мастерской, а прячущегося вороненка с обломанными перьями он нашел между автомобильными дисками.
Кошку мужчина подобрал три с половиной года назад у мастерской, а прячущегося вороненка с обломанными перьями он нашел между автомобильными дисками.
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