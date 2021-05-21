«Кошка, ворона и человек»: продолжение истории

Владимир живет в Санкт-Петербурге и работает в небольшой шиномонтажной мастерской. Кошку он назвал Ушей (от слова «ушанка»), а птицу Вороней.



Кошку мужчина подобрал три с половиной года назад у мастерской, а прячущегося вороненка с обломанными перьями он нашел между автомобильными дисками.