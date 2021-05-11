Так совпало, что как раз сегодня у главы ведомства юбилей.
Сегодня главному полицейскому страны исполнилось 60 лет. К этому знаменательному событию МВД подготовило специальный ролик и опубликовало его за час до нападения на казанскую школу № 175. Однако после шокирующих новостей из Татарстана видео, в котором человек в форме полицейского без остановки вколачивает мячи в ворота, символизируя этим победы МВД в борьбе с преступностью, было удалено.
В хвалебном ролике говорилось об успехах МВД под руководством Колокольцева - что уровень преступности снижается и жить в России становится спокойнее и безопаснее. Как сообщают источники, видео было решено удалить из-за диссонанса между трагическим событием в Казани и сообщаемой в ролике информацией. В МВД ответили, что не знают о причине исчезновения видео, поэтому никак не могут это прокомментировать.
Утром Ильназ Галявиев проник в школу, которую закончил в 2017 году, и открыл стрельбу по школьникам и учителям. При себе у него было гладкоствольное ружье Hatsan escort PS, 350 патронов и два осколочных СВУ. Одно он бросил в вахтера, который попытался ему помешать, второе взорвал, когда шел к классам.
В школе Ильназ пробыл всего 8 минут. За это время он убил 9 человек (двух взрослых и семь детей) и, ранив еще 8 детей (двое находятся в крайне тяжелом состоянии), вышел на улицу и сдался силовикам.
После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать правила по ужесточению оборота огнестрельного оружия среди гражданского населения.
12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Также в этот день не будут работать школы, их проверят на соответствие требованиям безопасности.
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но самое главное - решение о выдаче оружия принимает нацгвадия, у которой ну очень большие полномочия, но к ней, по традиции, вопросов не возникает, как и к парнишке в камуфляже с ружжом, идущим по улице.
-а вот это очень даже гут,больно дох"я долбо"бов на дорогах.
И это не считая охранников из разных чопов
«В России около двух миллионов охранников, и большинство из них – дилетанты!»
Так, в армии насчитывается 793,5 тыс. действующих военнослужащих. Численность внутренних войск превышает размеры действующей армии на 30%. В МЧС служит 118 тыс. человек, во ФСИН работают 211 тыс. человек. Похожее число сотрудников на уровне 200 тыс. человек у Федеральной службы безопасности. Число сотрудников Федеральной службы охраны, которые следят за безопасностью высокопоставленных чиновников, составляет около 50 тыс. человек, а Федеральной службы судебных приставов 55 тыс. человек. Соизмеримое с этим число сотрудников и у Федеральной таможенной службы около 49 тыс. человек. В Генеральной прокуратуре работает 33 тыс. человек, в Следственном комитете 19 тыс. человек. Численность Росгвардии примерно 300-400 тыс. человек. Численность Федеральной службы безопасности, информация о которой засекречена, эксперты оценивают примерно в 200 тыс. человек. Еще одно засекреченное ведомство Служба внешней разведки. По оценке эксперта, разведчиков немного: в пределах 12-14 тыс. человек.
На содержание силовых ведомств ежегодно тратится почти треть федерального бюджета. Основная часть расходов на силовиков уходит на защиту страны от внешних врагов: именно вооруженные силы страны обходятся государству дороже всего в 2,1 трлн рублей. За последние шесть лет расходы на них увеличились в три раза.
На органы внутренних дел и войска национальной гвардии в 2018 году из бюджета было направлено 900 млрд рублей. За внутренними войсками следуют органы безопасности вместе с пограничниками: в 2018 году на них было потрачено 451 млрд рублей. На ФСИН было израсходовано 227 млрд рублей, на защиту населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров выделяется меньше 182 млрд рублей. Дешевле всего среди силовиков обходятся государству органы прокуратуры и следствия: на эту статью было потрачено 105,5 млрд рублей, в то время как бюджет Генеральной прокуратуры составил 79 млрд рублей, а Следственного комитета почти 42 млрд рублей.