Сегодня главному полицейскому страны исполнилось 60 лет. К этому знаменательному событию МВД подготовило специальный ролик и опубликовало его за час до нападения на казанскую школу № 175. Однако после шокирующих новостей из Татарстана видео, в котором человек в форме полицейского без остановки вколачивает мячи в ворота, символизируя этим победы МВД в борьбе с преступностью, было удалено.