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После трагедии в Казани МВД удалило хвалебный ролик ко дню рождения Колокольцева

После трагедии в Казани МВД удалило хвалебный ролик ко дню рождения Колокольцева (7 фото)

Автор:
11 мая 2021 18:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Владимир Колокольцев   видео   казань   мвд   трагедия   удаление   школа   юбилей   
1125
7

Так совпало, что как раз сегодня у главы ведомства юбилей.

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Метки: Владимир Колокольцев   видео   казань   мвд   трагедия   удаление   школа   юбилей   
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17  комментариев
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Maxim 56 минут назад
И эта недомразь будет гнить на зоне и жрать мои налоги. Я как налогоплатильщик против такого п... Ца
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169
SVG 10 минут назад
В Татарстане основной упор на ГИБДД 90% полиции гаишники. На каждом углу, за каждым поворотом наблюдают. Дорог нет, а то что есть узёхонькое, караваны фур со скоростью 30 км. в час тащатся, на каждом столбе знак обгон запрещён. Встречка пустая, но обгонять низяяя, сразу 2-3 патрульных машины перехват осуществляют. И то там то здесь тормозят колонну. Атакуют в основном иногородних.
Ссылка youtu.be
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58k
Опиум для народа 38 минут назад
А никто не хочет проверить на факт взяточничества психиатра,давшего разрешение на оружие этому у"бку? И впаять так лет с несколько. А то любят они на лапу при медкомиссиях-то хапать.
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35
Ford Henry Опиум для народа Полчаса назад
Писали, что психиатра уже допрашивают и изъяли всю документацию по данному медосмотру.
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81
Лучший Друг Опиум для народа 17 минут назад
Вы реально думаете, что можно стопроцентно выявить психа при простом осмотре? Если человек не совсем неадекват, вряд ли будут проблемы. Если человек не стоит на учёте, то скорее всего справку получит
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12k
Lynx 59 минут назад
А сколько силовиков в стране на душу населения на данный момент?
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81
Лучший Друг Lynx 24 минуты назад
В целом, около 2,6 млн россиян заняты в силовых ведомствах.

И это не считая охранников из разных чопов

«В России около двух миллионов охранников, и большинство из них – дилетанты!»

Так, в армии насчитывается 793,5 тыс. действующих военнослужащих. Численность внутренних войск превышает размеры действующей армии на 30%. В МЧС служит 118 тыс. человек, во ФСИН работают 211 тыс. человек. Похожее число сотрудников на уровне 200 тыс. человек у Федеральной службы безопасности. Число сотрудников Федеральной службы охраны, которые следят за безопасностью высокопоставленных чиновников, составляет около 50 тыс. человек, а Федеральной службы судебных приставов 55 тыс. человек. Соизмеримое с этим число сотрудников и у Федеральной таможенной службы около 49 тыс. человек. В Генеральной прокуратуре работает 33 тыс. человек, в Следственном комитете 19 тыс. человек. Численность Росгвардии примерно 300-400 тыс. человек. Численность Федеральной службы безопасности, информация о которой засекречена, эксперты оценивают примерно в 200 тыс. человек. Еще одно засекреченное ведомство Служба внешней разведки. По оценке эксперта, разведчиков немного: в пределах 12-14 тыс. человек.

На содержание силовых ведомств ежегодно тратится почти треть федерального бюджета. Основная часть расходов на силовиков уходит на защиту страны от внешних врагов: именно вооруженные силы страны обходятся государству дороже всего в 2,1 трлн рублей. За последние шесть лет расходы на них увеличились в три раза.

На органы внутренних дел и войска национальной гвардии в 2018 году из бюджета было направлено 900 млрд рублей. За внутренними войсками следуют органы безопасности вместе с пограничниками: в 2018 году на них было потрачено 451 млрд рублей. На ФСИН было израсходовано 227 млрд рублей, на защиту населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров выделяется меньше 182 млрд рублей. Дешевле всего среди силовиков обходятся государству органы прокуратуры и следствия: на эту статью было потрачено 105,5 млрд рублей, в то время как бюджет Генеральной прокуратуры составил 79 млрд рублей, а Следственного комитета почти 42 млрд рублей.
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154k
☭Cheкаво☭ 59 минут назад
Подожду комментариев, ДРУЗЕЙ аффтора.
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Лучший Друг ☭Cheкаво☭ 22 минуты назад
Не, ты должен срочно состряпать пост "а вот в Америке ещё хуже....!"
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