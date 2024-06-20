В США сотрудница McDonald’s выстрелила в машину клиентов

В американском городке Лейкленд сотрудница McDonald’s поругалась с клиентами из-за перепутанного заказа. В какой-то момент девушка вышла на улицу и выстрелила в машину с клиентами.
Иногда между сотрудниками ресторанов и клиентами случаются недопонимания, но они уж точно не должны заканчиваться стрельбой.
Однако, именно это произошло в «McDonald’s» в Лейкленде (Флорида, США). Посетители были очень недовольны тем, что им перепутали заказ, и особенно недовольны поведением 22-летней сотрудницы Хэссиди Гарднер, которая из окошка швырнула в них стакан с напитком. В отместку клиенты и сами принялись кидаться различными предметами, но они не ожидали, что Хэссиди выйдет на стоянку, да ещё и с пистолетом в руке. Женщина успела выстрелить в машину отъезжавших незнакомцев и даже попала — но, к счастью, только в автомобиль, и никто из людей не пострадал.
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Хэссиди предъявлено обвинение в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах.
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