В США сотрудница McDonald’s выстрелила в машину клиентов

Иногда между сотрудниками ресторанов и клиентами случаются недопонимания, но они уж точно не должны заканчиваться стрельбой.

Однако, именно это произошло в «McDonald’s» в Лейкленде (Флорида, США). Посетители были очень недовольны тем, что им перепутали заказ, и особенно недовольны поведением 22-летней сотрудницы Хэссиди Гарднер, которая из окошка швырнула в них стакан с напитком. В отместку клиенты и сами принялись кидаться различными предметами, но они не ожидали, что Хэссиди выйдет на стоянку, да ещё и с пистолетом в руке. Женщина успела выстрелить в машину отъезжавших незнакомцев и даже попала — но, к счастью, только в автомобиль, и никто из людей не пострадал.