Боевому саратовскому интеллигенту может грозить до 15 лет за смертельную драку возле МФЦ

Камера наблюдения установленная возле МФЦ в Саратове запечатлела последние минуты жизни 55-летнего местного жителя. Мертвецки пьяный мужчина приставал к посетителям, пока один из них не решил дать отпор. Конфликт начался с обычной словесной перепалки, но постепенно перерос в драку и закончился гибелью агрессора.
35-летний посетитель с портфелем в руке нанес несколько ударов пьяному оппоненту. Тот потерял равновесие и рухнул с крыльца, ударившись головой об асфальт. Агрессор смог вновь подняться на ноги, но спустя пару секунд упал и больше уже не встал.Причиной его смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.
Мужчину с портфелем задержали и допросили. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.) Мужчине может грозить до 15 лет в колонии.
Мужчину с портфелем задержали и допросили. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.) Мужчине может грозить до 15 лет в колонии.
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ЗЫ: все же, наверное, умней было бы вызвать полицию.
Других по УК РФ Статья 108.
А третьих вообще отпускают по УК РФ Статья 37, еще и с правом на компенсацию?
От чего это зависит, и как пойти по 37-й?
Вот, поэтому я и не разговариваю с синяками.
От греха подальше
Старайтесь не пянствовать, ребята. Пьянство - это зло.
На самом деле погибший, по отзывам в сети, по трезвяку был неплохим человеком, весёлым, беспроблемным.
И невольный убийца хороший чел. А теперь вот убийца, и повезёт, если прокурор не карьерист окажется.
И старых почитаю, я трезвый - молодец
Но прячьте свиноколы, забудьте все приколы,
А лучше уходите, иначе всем кобздец...
Видно же, что мужик очень просил и получил, интеллигент тоже человек, долго сдерживался