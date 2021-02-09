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Боевому саратовскому интеллигенту может грозить до 15 лет за смертельную драку возле МФЦ

Боевому саратовскому интеллигенту может грозить до 15 лет за смертельную драку возле МФЦ (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 09:14
Сообщество : Криминал
Метки: МФЦ   видео   драка   инцидент   криминал   саратов   
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Камера наблюдения установленная возле МФЦ в Саратове запечатлела последние минуты жизни 55-летнего местного жителя. Мертвецки пьяный мужчина приставал к посетителям, пока один из них не решил дать отпор. Конфликт начался с обычной словесной перепалки, но постепенно перерос в драку и закончился гибелью агрессора.

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Метки: МФЦ   видео   драка   инцидент   криминал   саратов   
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17  комментариев
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31k
Опаньки 41 минуту назад
И где здесь на видео ч. 4 ст. 111 УК РФ?
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26k
Fat Lynx 7 минут назад
В данной ситуации не стоит скупится на адвоката... в итоге получит условку и отделается испугом. Прецедентов полно.
ЗЫ: все же, наверное, умней было бы вызвать полицию.
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3k
tamin 7 минут назад
Ну, я думаю сможет отбиться. Он с лестницы сам упал. Другое дело это проблемы на очень долгое время. На ровном месте. Блин, ну напился, иди спокойно домой спать....сам умер и парню теперь с этим жить. Эх
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1k
Hallo FreeSpace 10 минут назад
Блин не повезло мужику ...
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2k
sers 10 минут назад
Когда 2 женщин одну насмерть в Иркутске сбивает баба- дают условно. За что 15 лет?
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3k
livaneth 14 минут назад
Почему за абсолютно одинаковые действия в абсолютно одинаковой ситуации одних судят по ч. 4 ст. 111 УК РФ?
Других по УК РФ Статья 108.
А третьих вообще отпускают по УК РФ Статья 37, еще и с правом на компенсацию?
От чего это зависит, и как пойти по 37-й?
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11k
KOSTELLO 17 минут назад
Блин, на ровном месте, себе кучу проблем привез.
Вот, поэтому я и не разговариваю с синяками.
От греха подальше
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6k
vitenok 17 минут назад
Алкаш весёлых пятничных алкопостов насмотрелся, и вот результат. И сам помер, и другому человеку проблем устроил.
Старайтесь не пянствовать, ребята. Пьянство - это зло.
На самом деле погибший, по отзывам в сети, по трезвяку был неплохим человеком, весёлым, беспроблемным.
И невольный убийца хороший чел. А теперь вот убийца, и повезёт, если прокурор не карьерист окажется.
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26k
Fat Lynx vitenok 5 минут назад
Друзей я уважаю, закон не нарушаю,
И старых почитаю, я трезвый - молодец
Но прячьте свиноколы, забудьте все приколы,
А лучше уходите, иначе всем кобздец...
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3k
KL11 21 минуту назад
Видно же, что пьяный сам кинулся вниз по ступенькам. Самоубийство, однозначно.
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1k
Заряд бодрости Полчаса назад
да уж... с алкашами лучше не связываться: чуть его заденешь и многолетний тромб уже оторвался и летит запечатывать сосуд в мозгу...
Видно же, что мужик очень просил и получил, интеллигент тоже человек, долго сдерживался
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34k
dima423 39 минут назад
то есть мужик должен был лицо подставить и сказать буйному алкашу, бей меня...и не сопротивляться?
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18k
С.В. 49 минут назад
Причина смерти разве не Корона?
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6k
Серега С.В. 44 минуты назад
по барановирусу план перевыполнен, а вот по 111 еще нужно выполнить
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