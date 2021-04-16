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Мужчина устроил погром в почтовом отделении из-за посылки

Мужчина устроил погром в почтовом отделении из-за посылки (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 13:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Посылка   видео   инцидент   конфликт   погром   почта   
675
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Установленная в почтовом отделении в подмосковных Люберцах камера наблюдения сняла необычный конфликт. Отстоявшему очередь мужчине отказались выдать посылку из-за отсутствия маски на лице. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в погром.

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Метки: Посылка   видео   инцидент   конфликт   погром   почта   
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43  комментария
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1k
Dmitriy Час назад
Ну и что он доказал?Попал он.Это прям грабеж с нападением.Статья ему светит.
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3k
soar 2 минуты назад
Похоже не осталось в Люберцах настоящих люберов
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3k
KL11 3 минуты назад
он хотел до них достучаться.
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31k
Alex 10 минут назад
Ну посидит, подумает. Баран тупой
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21k
Юрьевич 13 минут назад
Ну он явно посылку получил с парой лет тюрьмы бонусом... Отмороженный клиент.
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88k
сапер Водичка 21 минуту назад
Ну как-то так!
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853
Сергей 22 минуты назад
Да блин видно же что постановка, че люди ведуться то.....
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5k
Алексей Сергей 19 минут назад
Постановой был твой преподаватель русского языка.
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15k
Александр 45 минут назад
Как поднять срок заказывая дилдак с алика? Видеоинструкция прилагается. Не спрашивайте, зачем Вам это может пригодится, но парень взял и заморочился.
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13k
sssss3 48 минут назад
это цветочки, а вот ягодки
Стрельба на складе FedEx в Индианаполисе: восемь убитых
16 апреля 2021, 07:41 GMT
Когда посылка не приходит.......
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3k
Борис Карабанов 56 минут назад
А знаете ли вы, господа, что Израиль, например, в эти дни празднует, в том числе, избавление от ковида? Как так? А всё просто! Им сказали "надеть маски" - они надели маски, сказали "всем привиться" - они привились.
Но ведь мы-то не "тупое послушное стадо", верно? Мы то не дураки носить "бесполезные" маски и подцеплять жидкий 5G-чип с прививкой.
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2k
Daimos Борис Карабанов 12 минут назад
У нас тоже будет победа ковида, когда тесты перестанем делать.
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34k
kalinser Час назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
KOSTELLO Час назад
Пару лет за хулиганку.
Пусть посидит, подумает как себя вести надо
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46k
Нанук Паналык Час назад
"Вы следующий!" Это пять!

Он не панк, он не хиппи, он не хэви-металлист
Он не мажор, не тусовщик, мама, он не буддист
Он не нюхает клей, он не курит траву
Он отделает любого теоретика кунг-фу
Мама!
Я любера люблю!
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1k
Максим Час назад
Сделали правильное замечание, многие считаю, что масочный режим не для них. В итоге что? Казалось бы, надень маску, получи поыслку. Но нет, надо на уголовку и возмещение ущерба попасть. Сколько тупых людей.
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13k
Алексей KOSTELLO 16 минут назад
ну если одного раза мало, сделаю копипасту своего коммента еще раз -

"Я где-то написал про свое отношение к получателю посылки? Нет.
Я указал на нарушение режима сотрудниками почты? Да.
Я связывал как-то эти два события? Нет."

Я отметил нарушение со стороны "почты", никак не касаясь ситуации в целом.
Выже в который раз ушли от оценки данного факта.
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13k
KOSTELLO Алексей 11 минут назад
Уважаемый, не надо казаться умнее, чем вы есть на самом деле.
Я прекрасно прочел ваши комментарии и еще раз вам говорю, что рассматривается ситуация с погромом, а вы, как вам показалось, увидели на поганого качества записи, неправильно надетую маску и теперь спорите, пытаясь доказать совершенно неинтересную никому, кроме вас вещь.
Я вам все сказал, что хотел.
Желание разводить споры о бесполезной нформации у меня нет.
Всего наилучшего!
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31k
Alex Максим 9 минут назад
Есть такой тип людей, которые принципиально против всех правил. Проще говоря - дол**бы
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31k
Alex Антон Семёныч 8 минут назад
Э, не врите. Я вас не е**бал.
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3k
KL11 Максим Полминуты назад
вчера был на почте. Посетителей человек 10 на 5 квадратных метрах и за стойкой три сотрудника ПР. И я один блин в маске.
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21k
Батончик с маком Час назад
В посылке видимо валерьянка и пустырник
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11k
Агент Безопасной Национальности Батончик с маком Час назад
И маска.
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31k
Alex Батончик с маком 6 минут назад
Хер там искусственный, судя по всему
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