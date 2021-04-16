Мужчина устроил погром в почтовом отделении из-за посылки

В ходе словесного конфликта мужчина схватился за стул и начал бить стекла. Сотрудницы спрятались в служебном помещении, однако это не остановило посетителя. Он открыл дверь и забрал у женщин свою посылку. Получив желаемое, мужчина спокойно ушел.



В Сети активно распространяется слух, что погром устроил актер и фитнес-тренер Андрей Сухин.