Мужчина устроил погром в почтовом отделении из-за посылки

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Установленная в почтовом отделении в подмосковных Люберцах камера наблюдения сняла необычный конфликт. Отстоявшему очередь мужчине отказались выдать посылку из-за отсутствия маски на лице. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в погром.
В ходе словесного конфликта мужчина схватился за стул и начал бить стекла. Сотрудницы спрятались в служебном помещении, однако это не остановило посетителя. Он открыл дверь и забрал у женщин свою посылку. Получив желаемое, мужчина спокойно ушел.
В Сети активно распространяется слух, что погром устроил актер и фитнес-тренер Андрей Сухин.
В Сети активно распространяется слух, что погром устроил актер и фитнес-тренер Андрей Сухин.
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Стрельба на складе FedEx в Индианаполисе: восемь убитых
16 апреля 2021, 07:41 GMT
Когда посылка не приходит.......
Но ведь мы-то не "тупое послушное стадо", верно? Мы то не дураки носить "бесполезные" маски и подцеплять жидкий 5G-чип с прививкой.
Пусть посидит, подумает как себя вести надо
Он не панк, он не хиппи, он не хэви-металлист
Он не мажор, не тусовщик, мама, он не буддист
Он не нюхает клей, он не курит траву
Он отделает любого теоретика кунг-фу
Мама!
Я любера люблю!
"Я где-то написал про свое отношение к получателю посылки? Нет.
Я указал на нарушение режима сотрудниками почты? Да.
Я связывал как-то эти два события? Нет."
Я отметил нарушение со стороны "почты", никак не касаясь ситуации в целом.
Выже в который раз ушли от оценки данного факта.
Я прекрасно прочел ваши комментарии и еще раз вам говорю, что рассматривается ситуация с погромом, а вы, как вам показалось, увидели на поганого качества записи, неправильно надетую маску и теперь спорите, пытаясь доказать совершенно неинтересную никому, кроме вас вещь.
Я вам все сказал, что хотел.
Желание разводить споры о бесполезной нформации у меня нет.
Всего наилучшего!