Кот проломил потолок в магазине во время драки с конкурентом

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Кот устроил драку со своим конкурентом в одном из магазинов Ростова. В ходе потасовки одно из животных проломило навесной потолок и с громким визгом упало на пол.
Испугались все: как само животное, так и сотрудники торговой точки. После приземления кот начал метаться по залу и разбил несколько бутылок с вином.
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Забанить нахер этих барыг и их торговую точку!