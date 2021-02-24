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Сообщество Без кота и жизнь не та 820 постов • 365 подписчиков подписаться
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Кот проломил потолок в магазине во время драки с конкурентом

Кот проломил потолок в магазине во время драки с конкурентом (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 12:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   драка   инцидент   коты   магазин   ростов   
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Кот устроил драку со своим конкурентом в одном из магазинов Ростова. В ходе потасовки одно из животных проломило навесной потолок и с громким визгом упало на пол.

Источник:

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Метки: видео   драка   инцидент   коты   магазин   ростов   
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80k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Что за п#дорас котика ударил?
Забанить нахер этих барыг и их торговую точку!
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8k
Кыся 23 минуты назад
Нах кота пнул? Животина и так искала, куда смотаться.
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5k
Игорь Полчаса назад
ага, выжрали две бутылки и списали на кота

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38k
Элек Мек 36 минут назад
Оппонент где?
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48k
Татьянин день 38 минут назад
Да это не кот , это просто коммандос какой-то
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