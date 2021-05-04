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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 361 пост • 221 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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Мы не получили Землю в наследство от наших предков — мы взяли её в аренду

Мы не получили Землю в наследство от наших предков — мы взяли её в аренду (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 11:47
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   охрана природы   природа   рыбалка   экология   
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Золотые слова от умного и мудрого человека, которые заставляют задуматься.

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Метки: видео   охрана природы   природа   рыбалка   экология   
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8k
portmen77 Час назад
Ну если не думать, а просто впечатлится, то до слёз. А если сделать усилие и подумать...
12 судаков украл у детей? Дядь, судак это рыба. А вот мудак судьба. Популяция рыбы в водоёме воспроизводится в объеме кормовой базы. Именно это ограничивает их воспроизводство. Лови каждый день по 12. Меньше их не станет.
Далее про законы и правительства. Дядь, ты в ответе за то, что происходит на твоей земле. Я не спорю, что начинать нужно с себя, но и вокруг смотреть надо. Ты вот людям, которые моют машину замечание сделал. А Потанину с Дерипаской кто сделает?
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9k
Kostick Полчаса назад
не смотрел, камментов хватило) а таки сама жизнь любого организма, есть некая аренда, перед тем, как превратиться в удобрение.
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13k
Lynx 44 минуты назад
Снова заставляют быть рабом и потерпеть. Не хочу терпеть, хочу здесь и сейчас. В рамках дозволенного, кншно. Так ведь и то отобрали.
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6k
Сгусток позитива 50 минут назад
ну фиг знает..
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32k
Nefrion 58 минут назад
"Мы не получили Землю в наследство от наших предков мы взяли её в аренду.
Золотые слова..."
Чем золотые-то? Вы видели как арендаторы засирают недвижимость, т.к. не свое - не жалко?
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