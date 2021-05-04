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Метки: видео охрана природы природа рыбалка экология
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12 судаков украл у детей? Дядь, судак это рыба. А вот мудак судьба. Популяция рыбы в водоёме воспроизводится в объеме кормовой базы. Именно это ограничивает их воспроизводство. Лови каждый день по 12. Меньше их не станет.
Далее про законы и правительства. Дядь, ты в ответе за то, что происходит на твоей земле. Я не спорю, что начинать нужно с себя, но и вокруг смотреть надо. Ты вот людям, которые моют машину замечание сделал. А Потанину с Дерипаской кто сделает?
И ради чего тебе столько рыбы? Чтоб знакомым раздать? Нет. Похвастать "Смотри какой я бравый рыбак!!"
Золотые слова..."
Чем золотые-то? Вы видели как арендаторы засирают недвижимость, т.к. не свое - не жалко?