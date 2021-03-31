Вот так порыбачили! Типичный отдых мужской компании

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Рыбалка в самом разгаре! А он со своим чаем лезет! Чай не водка — много не выпьешь!
Авторский пост
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уже темно.. Накачали лодку и давай сети ставить.. Поставили.. Утром просыпаются - а все сети по кустам растянуты!
- Ты, придурок! Ты где сети ставил?
- А где ты греб, там и ставил!
Да чёрт с ними, нажрались но насрали как свиньи.