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Вот так порыбачили! Типичный отдых мужской компании

Вот так порыбачили! Типичный отдых мужской компании (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 07:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алкоголь   видео   отдых   приколы   рыбалка   чай   
1279
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Рыбалка в самом разгаре! А он со своим чаем лезет! Чай не водка — много не выпьешь!

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Метки: Юмор   алкоголь   видео   отдых   приколы   рыбалка   чай   
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13  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
Знатный нажор!))) Самое главное ,что бы машины не в озере были припаркованы
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9k
Алексей Cornho 2 часа назад
Согласен,будьте на страже вопиющих случаев
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12k
alexis 3 минуты назад
Приехали мужики на рыбалку, как водится выпили, глянули
уже темно.. Накачали лодку и давай сети ставить.. Поставили.. Утром просыпаются - а все сети по кустам растянуты!
- Ты, придурок! Ты где сети ставил?
- А где ты греб, там и ставил!
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140
Vadim 10 минут назад
Сколько рыб, благодаря водки выживает!
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12k
alexis 10 минут назад
Тушёнка просроченная попалась, а с чаем веган.
Да чёрт с ними, нажрались но насрали как свиньи.
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1k
Федор Медведев 14 минут назад
почкам звиздец! да и простатит обеспечен.
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29k
Aleksandr Полчаса назад
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12k
RhinoFC Час назад
Животные, мля.
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Димка Смола/67 2 часа назад
Навеяло )))
Ссылка www.youtube.com
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
не знаю, никогда на рыбалке не нажирался-) после - да)
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68k
После обеда. 2 часа назад
Количество алкоголя в организме такое большое , что он отключает все другие функции. А водку пьют потому что она самая дешевая.
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