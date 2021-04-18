Первый фантазер на районе

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Он думал, что она на него клюнула. Она думала, что его поймала.
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Может быть РыбНадзор?!
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Спалились с постановой!
Когда приехал в город, то еще 2 часа ездил и раздавал щуку знакомым, мне 4 штуки закинул.
Что это был за щучий жор не понятно, но говорит каждый третий заброс брала щука.
- Здесь нельзя ловить рыбу, вы оштрафованы!
- Так я её и не ловлю.
- Да что ты мне втираешь, а здесь у тебя что?
- Так это моя рыба, я её погулять привез.
Выпускаю, потом свищу - она назад приплывает и мы домой идём.
- Да ну, ты брось..., а ну покажи.
- Да вот, смотрите.
Мужик выпустил рыбу, и стоят оба смотрят. Рыбинспектор говорит:
- Ну, давай свисти.
- Зачем?
- Чтобы рыба вернулась.
- Какая рыба?
Это тупая постановка!