FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 12118 постов • 2622 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Первый фантазер на районе

Первый фантазер на районе (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 апреля 2021 08:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   забавно   постановка   рыбак   рыбалка   рыбпотребнадзор   фантазер   фото   
1606
1
1
Он думал, что она на него клюнула. Она думала, что его поймала.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   забавно   постановка   рыбак   рыбалка   рыбпотребнадзор   фантазер   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
GUSAR 54 минуты назад
РыбПотребнадзор?

.
Может быть РыбНадзор?!

.
Спалились с постановой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Serjio 50 секунд назад
Красаучик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aleks Полчаса назад
ох уж эти тиктокеры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
vtoroyshans 40 минут назад
все равно штраф . видео рос3.14здаболнадзор посмотрит ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 41 минуту назад
Очередная постановка из тиктока пожаловала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Пётровыч 44 минуты назад
Лично знаю человека, который у нас в заливе поймал более 100 щук. Себе забрал штук 40 весом 1.5-2 кг а остальные шли дальше плавать.
Когда приехал в город, то еще 2 часа ездил и раздавал щуку знакомым, мне 4 штуки закинул.
Что это был за щучий жор не понятно, но говорит каждый третий заброс брала щука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Егор 51 минуту назад
Поймал рыбинспектор браконьера на речке и говорит:
- Здесь нельзя ловить рыбу, вы оштрафованы!
- Так я её и не ловлю.
- Да что ты мне втираешь, а здесь у тебя что?
- Так это моя рыба, я её погулять привез.
Выпускаю, потом свищу - она назад приплывает и мы домой идём.
- Да ну, ты брось..., а ну покажи.
- Да вот, смотрите.
Мужик выпустил рыбу, и стоят оба смотрят. Рыбинспектор говорит:
- Ну, давай свисти.
- Зачем?
- Чтобы рыба вернулась.
- Какая рыба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Час назад
Незнаю, постанова или нет, но парниша отжог!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GUSAR Великий Кормчий 54 минуты назад
В чём отжиг?
Это тупая постановка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Roman GUSAR 24 минуты назад
Вы пойди еще и в роликах Городок или КВН тоже пишите, что постанова...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пронька Грезной Час назад
РыбПотребнадзора?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi Час назад
Поймал я одну щуку и положил на правое плечо,поймал другую и на левое плечо. Вы меня перебили,на чём я остановился? Одну на правое плечо,адругую на левое. Ах да, и так вдул,что у инспектора рыбоохраны парик в болото улетел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 2 часа назад
Чувак стоит с удочкой и к нему рыбнадзор такой ага подходит )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
531
Шурман Александр Час назад
У нас подходят но смотрят не на улов а на разрешение на рыбалку  , бывает иногда с линейкой подходят и каждую рыбу замеряют .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar Шурман Полчаса назад
В Ставропольском крае все пруды платные, туда рыбнадзор носа не суёт, сосед вчера 27 кг поймал на три удочки карп сазан, цена вопроса 750 рублей за день и 200 рублей если просто приехал отдохнуть, беседка 500 рублей. На ДВ когда жил, даже и не знал кто такие эти рыбнадзор, ну кроме нерелестилища красной рыбы, там в сезон ОМОН нагоняют, а так по речкам в епенях рыбзики особо не ездят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Забавно отшила мошенников Забавно отшила мошенников Девушкам на заметку: космическая воронка для привлечения мужчины Девушкам на заметку: космическая воронка для привлечения мужчины Вот так порыбачили! Типичный отдых мужской компании Вот так порыбачили! Типичный отдых мужской компании Это была отличная работа Это была отличная работа Я совершенно точно не ожидал такого поворота событий Я совершенно точно не ожидал такого поворота событий
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1200400



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё
100
157
Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё
Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире
4
31
Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
2
25
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
Что послужило причиной общемировой помешанности на авокадо?
1
25
Что послужило причиной общемировой помешанности на авокадо?
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#прикол#сша#приколы#аварии#прикольные#Украина#Анекдоты
#фото#Россия#подборка#кино#сатира#соцсети#животные#познавательно#сарказм.#дтп
#интересно#картинки#СССР#комментарии#забавно#факты#истории#Фотографии.#страна#новости

На что жалуетесь?

Вернуться