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Сахалинский рыбак опустил смартфон в ледяную воду и снял косяки наваги крупным планом

Сахалинский рыбак опустил смартфон в ледяную воду и снял косяки наваги крупным планом (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 09:55
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Навага   видео   зимняя рыбалка   интересно   люди   рыба   рыбалка   сахалин   
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Житель Сахалина Эдуард Зиновьев поделился с пользователями сети интересными кадрами с зимней рыбалки. Он опустил в ледяную воду смартфон и запечатлел огромное количество рыбы наваги, скопившейся подо льдом.

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Метки: Навага   видео   зимняя рыбалка   интересно   люди   рыба   рыбалка   сахалин   
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Alex Chebrikov

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