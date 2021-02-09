Сахалинский рыбак опустил смартфон в ледяную воду и снял косяки наваги крупным планом

Житель Сахалина Эдуард Зиновьев поделился с пользователями сети интересными кадрами с зимней рыбалки. Он опустил в ледяную воду смартфон и запечатлел огромное количество рыбы наваги, скопившейся подо льдом.
А ведь красиво получилось! Рыба буквально "толпится" в воде.
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