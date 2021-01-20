Как жители Камчатки ловили корюшку голыми руками

Несколько жителей Пенжинского района Камчатки продемонстрировали особенности ловли корюшки в местной речке Пенжина. На опубликованных кадрах жители села голыми руками достают рыбу из водоема.
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Видео снято в 2017 году. В тот год в реку Пенжина для нереста зашло большое количество корюшки.
Видео снято в 2017 году. В тот год в реку Пенжина для нереста зашло большое количество корюшки.
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