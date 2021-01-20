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Как жители Камчатки ловили корюшку голыми руками

Как жители Камчатки ловили корюшку голыми руками (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 13:58
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   интересно   камчатка   корюшка   люди   рыба   рыбалка   
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Несколько жителей Пенжинского района Камчатки продемонстрировали особенности ловли корюшки в местной речке Пенжина. На опубликованных кадрах жители села голыми руками достают рыбу из водоема.

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Метки: видео   интересно   камчатка   корюшка   люди   рыба   рыбалка   
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Hugo_RnD 49 минут назад
ловля во время нереста разве разрешена?
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Виктория Виктория Hugo_RnD Полчаса назад
руками можно)))
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