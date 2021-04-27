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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 358 постов • 221 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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Приехали на дачу и на грядках порыбачили

Приехали на дачу и на грядках порыбачили (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 08:25
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   дача   неожиданно   огород   прикол   рыбалка   щука   
439
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Приехавшее на свою дачу семейство продемонстрировало своеобразную ленивую рыбалку в ближайшей луже. Осуществить подобное им удалось после разлива реки.

Источник:

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Метки: видео   дача   неожиданно   огород   прикол   рыбалка   щука   
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3k
Serj81 Полчаса назад
Вертикальная съемка
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6k
Сгусток позитива 8 минут назад
халявааааа
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6k
JACKAL Полчаса назад
Конечно домой!!! Уху варить...
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513
Шурман JACKAL 6 минут назад
Криминальный размерчик .
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21k
Батончик с маком 43 минуты назад
Интересно, куда делся карась за которым они погнались, сбежал или они его съели
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3k
Денис Колосов Батончик с маком Полчаса назад
я думаю потерялась, когда нерестилась..
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