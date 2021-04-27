Приехали на дачу и на грядках порыбачили

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Приехавшее на свою дачу семейство продемонстрировало своеобразную ленивую рыбалку в ближайшей луже. Осуществить подобное им удалось после разлива реки.
А как бы поступили с рыбой вы? Выпустили бы в ближайший водоем или воспользовались подарком судьбы и забрали домой?
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