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Бразильская рыбалка, для которой не нужна даже удочка

Бразильская рыбалка, для которой не нужна даже удочка (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 13:51
Метки: бразилия   в мире   видео   вор   воровство   рыбалка   
307
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На дороге в Бразилии автолюбитель запечатлел необычных рыбаков. Двое мужчин залезли на остановившийся на светофоре грузовик и вытащили из его кузова несколько крупных рыб.

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Метки: бразилия   в мире   видео   вор   воровство   рыбалка   
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58k
Viktor 2 часа назад
А водила умер чёли!?
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20k
Сибиряк 43 минуты назад
У нас бы они сразу монторовку в жопе ощутили. Потом в качестве наказания мыли бы фуру.
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Кружок Сибиряк Полчаса назад
1. Что такое "монторовка"?
2. Где Вы тут увидели фуру?
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
Калым на светофоре
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11k
Serg2001 2 часа назад
Машина в любое мгновение может тронуться на зеленый, а он за рыбиной под нее лезет...
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