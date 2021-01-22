Бразильская рыбалка, для которой не нужна даже удочка

На дороге в Бразилии автолюбитель запечатлел необычных рыбаков. Двое мужчин залезли на остановившийся на светофоре грузовик и вытащили из его кузова несколько крупных рыб.
Особая дорожная рыбалка в Бразилии
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