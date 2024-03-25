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Правильно воспитанный подросток

Правильно воспитанный подросток

Автор:
25 марта 2024 13:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   курск   мусор   подросток   урна   школьник   
2947
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В Курске школьник возвращался с учёбы домой, когда увидел около подъезда перевёрнутую мусорную урну. Подросток не побоялся запачкаться и убрал мусор.

Не все герои носят плащи. Некоторые носят рюкзаки.

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Метки: Видео   дети   курск   мусор   подросток   урна   школьник   
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12  комментариев
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42k
Франц Лефорт 2 часа назад
Мальчишка просто молодец и видео отличное! А где видео с переворотом урны? Покажите этого дебила!
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−9
Игорь 17 минут назад
Здpавcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде.

Cейчаc ищу любую pаботу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подpаботку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
Oт голода почти теpяю cознание. Oдолжить пpоcто не у кого. Oдолжите, пожалуйcта, на еду pублей 100-200. xоть на булку xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

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Заpанее Вам большое человечеcкое cпаcибо.
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11k
МихА Час назад
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1k
Darki Час назад
Уже не первый раз вижу такой поступок.Последний который видел там девочка школьница,так же поступила,собрала мусор с перевёрнутой урны.
Тут спасибо и родителям сказать надо,за то что воспитывают человека.А то посмотреть,больше половины людей просто мрази какие то.
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60k
alertol Час назад
Была байка про то как высокопставленный чиновник в таверне взял швабру и подмёл, сказал "не стыдно убираться, стыдно сидеть в бардаке"
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260
Dima 2 часа назад
родители молодцы!
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60
risti Dima Час назад
сказали в УК, сэкономив на дворнике и продолжая ниxера не делать
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3567 постов (3531 в горячем)

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