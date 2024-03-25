Правильно воспитанный подросток

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В Курске школьник возвращался с учёбы домой, когда увидел около подъезда перевёрнутую мусорную урну. Подросток не побоялся запачкаться и убрал мусор.
Не все герои носят плащи. Некоторые носят рюкзаки.
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Тут спасибо и родителям сказать надо,за то что воспитывают человека.А то посмотреть,больше половины людей просто мрази какие то.