Фруктовый банкет для поросенка

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Владелец поросенка решил устроить своему маленькому питомцу настоящий праздник живота. Поросенок уселся в арбуз и начал наслаждаться витаминным банкетом.
Только посмотрите, как счастлив поросенок!
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