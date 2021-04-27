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Фруктовый банкет для поросенка

Фруктовый банкет для поросенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 08:43
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   милота   поросенок   свинья   фрукты   
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Владелец поросенка решил устроить своему маленькому питомцу настоящий праздник живота. Поросенок уселся в арбуз и начал наслаждаться витаминным банкетом.

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Метки: Реакция   видео   животные   милота   поросенок   свинья   фрукты   
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Сгусток позитива Полчаса назад
милаха какая
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