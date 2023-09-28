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В ЮАР слоны совершили налёт на сломавшуюся фуру с апельсинами

В ЮАР слоны совершили налёт на сломавшуюся фуру с апельсинами

Автор:
28 сентября 2023 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ЮАР   апельстины   животные   милота   слоны   фрукты   
1708
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Грузовик перевозил апельсины с фермы на рынок. По дороге он сломался. Тогда стадо слонов набросилось на сочные фрукты, протягивая хоботы, чтобы выхватить апельсины. В это время водитель грузовика и его помощник пытались починить шины.

Инцидент произошел в Лимпопо, провинции на северо-востоке Южной Африки

Источник:

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Метки: Видео   ЮАР   апельстины   животные   милота   слоны   фрукты   
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8  комментариев
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4k
Горожанин Час назад
Совсем дикие.
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2k
Dimon 39 минут назад
Блин, только сейчас узнал, что Лимпопо - это не выдуманная местность в сказке Корнея Чуковского про Айболита, а реальная!
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76k
Viktor 48 минут назад
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251
Николаев Борис 57 минут назад
И на сколько они "разгрузили" автопоезд?
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17k
Марина Час назад
Вот так, негры влияют на всех вокруг, даже на слонов.
При апартеиде такой фигни не было.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Похоже, им про попу никто в детстве не говорил.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Налетай, подешевело!
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