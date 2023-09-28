В ЮАР слоны совершили налёт на сломавшуюся фуру с апельсинами

1708
1
1
Грузовик перевозил апельсины с фермы на рынок. По дороге он сломался. Тогда стадо слонов набросилось на сочные фрукты, протягивая хоботы, чтобы выхватить апельсины. В это время водитель грузовика и его помощник пытались починить шины.
Инцидент произошел в Лимпопо, провинции на северо-востоке Южной Африки
Источник:
Ссылки по теме:
- Если у вас в доме есть драконий фрукт — прячьте его!
- Антилопа обратила в бегство гепарда
- Слоны обнаружили наблюдавшего за ними фотографа и решили познакомиться поближе
- Видео: как себя вести, когда к вам в гости заходит нахальный слон
- Чудесная реакция слепой слонихи на звуки пианино
Новости партнёров
реклама
При апартеиде такой фигни не было.