В ЮАР слоны совершили налёт на сломавшуюся фуру с апельсинами

Красота, да и только

Антилопа обратила в бегство гепарда

Хромой медоед дал отпор леопарду

Чудесная реакция слепой слонихи на звуки пианино

Если у вас в доме есть драконий фрукт — прячьте его!

Слоны обнаружили наблюдавшего за ними фотографа и решили познакомиться поближе