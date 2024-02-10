Так выглядит типичный помощник тайской продавщицы фруктов

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Условия работы у него хорошие: оборудованная лежаночка, внимание покупателей и сладкие фрукты. Из обязанностей — дегустировать плоды и по настроению давать себя погладить.
Хочется просто быть коллегой поссума в вечном лете и больше ничего!)
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