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Так выглядит типичный помощник тайской продавщицы фруктов

Так выглядит типичный помощник тайской продавщицы фруктов

Автор:
10 февраля 2024 10:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Таиланд   животные   милота   помощник   поссум   фрукты   
1823
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Условия работы у него хорошие: оборудованная лежаночка, внимание покупателей и сладкие фрукты. Из обязанностей — дегустировать плоды и по настроению давать себя погладить.

Хочется просто быть коллегой поссума в вечном лете и больше ничего!)



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Метки: Видео   Таиланд   животные   милота   помощник   поссум   фрукты   
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11  комментариев
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
хорошо устроился.. и накормят, и пузико/спинку почешут...
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20k
Bill Полчаса назад
А какать он куда нибудь выходит, или прямо там, на бананы?
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89k
Taras Kozalupko Час назад
Это что, у них бананы такие толстые?
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