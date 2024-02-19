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Поросята нализались алкоголя в&nbsp;магазине

Поросята нализались алкоголя в магазине

Автор:
19 февраля 2024 14:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Поросята   Прикол   Челябинск   животные   поросёнок   свинья   
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В Челябинске три поросёнка забрели в магазин «Пятёрочка». Прогуливаясь по рядам с товарами, один из поросят разбил несколько бутылок с алкоголем. Животные не стали отказываться от подарка судьбы и начали слизывать напитки с пола.

Представитель компании с юмором прокомментировал инцидент:

В результате набега трёх поросят посетители и сотрудники «Пятёрочки» не пострадали. Причинен незначительный ущерб нескольким бутылкам горячительного. Сейчас животные покинули магазин, вероятно, отсыпаются.

Источник:

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Метки: Видео   Поросята   Прикол   Челябинск   животные   поросёнок   свинья   
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8  комментариев
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4k
Glory to Urine! 4 часа назад
Украинская ДРГ.
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2k
Мурчелло 2 часа назад
Хохлы в польском супермаркете.
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9k
vasilykopkov 3 часа назад
И не заплатили.
Вот свиньи...
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1k
D. K 3 часа назад
Пришли как то Нех-Нех, Нах-Нах и Пох-Пох в магазин...
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13k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Рагули и в Челябинске рагули.
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675
­­­­ 3 часа назад
Три топора нажралися... ух бошка на утро раскалываться будет))))
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11k
Борис Карабанов 4 часа назад
Нализались до поросячьего визга. В общем, насвинячились.
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Fidel

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