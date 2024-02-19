Поросята нализались алкоголя в магазине

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В Челябинске три поросёнка забрели в магазин «Пятёрочка». Прогуливаясь по рядам с товарами, один из поросят разбил несколько бутылок с алкоголем. Животные не стали отказываться от подарка судьбы и начали слизывать напитки с пола.
Представитель компании с юмором прокомментировал инцидент:
В результате набега трёх поросят посетители и сотрудники «Пятёрочки» не пострадали. Причинен незначительный ущерб нескольким бутылкам горячительного. Сейчас животные покинули магазин, вероятно, отсыпаются.
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