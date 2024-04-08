Кистеухая свинья отдыхает со своими поросятами

1012
1
1
Знакомьтесь, кистеухая свинья. Эти животные считаются самыми пёстро окрашенными свиньями. Необычное на вид свиньи встречается в лесах, саваннах и болотистых местностях Западной и Центральной Африки.
Словно смешали капибару, свинью и каракала.
Источник:
Ссылки по теме:
- Слон впервые увидел снег
- Поросята нализались алкоголя в магазине
- Мужчина с трудом разбудил своего поросёнка
- Собака "отомстила" подшутившему над ней хозяину
- Кот возмущен тем, что на часах уже 3 утра, а обслуживающая женщина ещё спит
Новости партнёров
реклама