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Кистеухая свинья отдыхает со своими поросятами

Кистеухая свинья отдыхает со своими поросятами

Автор:
08 апреля 2024 09:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Кистеухая свинья   животные   забавно   поросёнок   свинья   
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Знакомьтесь, кистеухая свинья. Эти животные считаются самыми пёстро окрашенными свиньями. Необычное на вид свиньи встречается в лесах, саваннах и болотистых местностях Западной и Центральной Африки.

Словно смешали капибару, свинью и каракала.

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Метки: Видео   Кистеухая свинья   животные   забавно   поросёнок   свинья   
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Fat Lynx 2 часа назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3505 в горячем)

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