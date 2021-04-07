Завтрак отменяется: пса застукали в самый неподходящий момент

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Удивительный пример дружбы между животными. Добрый пёс попытался перенести курицу через дорогу, но его остановила хозяйка.
Когда вокруг никого, многие позволяют себе немного расслабиться и побыть собой. Животные не исключение.
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