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Завтрак отменяется: пса застукали в самый неподходящий момент

Завтрак отменяется: пса застукали в самый неподходящий момент (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   добыча   животные   курица   прикол   собака   
691
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Удивительный пример дружбы между животными. Добрый пёс попытался перенести курицу через дорогу, но его остановила хозяйка.

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Метки: Юмор   видео   добыча   животные   курица   прикол   собака   
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newegg Час назад
Птичка показывает рыбке красоту мира с высоты полета.
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2k
Nyash Час назад
а есть видео как он ее ест?
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9k
Алексей 2 часа назад
Он домой ее нёс,неделю уже где то гулял,еле нашел
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Mr.Adamson

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