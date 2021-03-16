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Неожиданный победитель в конкурентной борьбе собак

Неожиданный победитель в конкурентной борьбе собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 09:14
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   прикол   собака   сон   
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Хозяйка запечатлела своих собак, которые никак не могли поделить свою игрушку. Так могло продолжаться довольно долго, однако в горячий собачий "спор" вмешался сон.

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Метки: Юмор   видео   животные   прикол   собака   сон   
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Mr.Adamson

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