Неожиданный победитель в конкурентной борьбе собак

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Хозяйка запечатлела своих собак, которые никак не могли поделить свою игрушку. Так могло продолжаться довольно долго, однако в горячий собачий "спор" вмешался сон.
Состязание "Кто кого переспит"
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