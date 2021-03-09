Пёс по команде хозяйки утащил ленивого кота с крыльца магазина

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Работающая в магазине женщина запечатлела забавный случай из жизни кота и пса. Она увидела, как кот уселся на крыльце торговой точки и мешал покупателям зайти в помещение. Тогда женщина попросила пса доставить пушистого к ней.
Пес взял за шкирку своего ленивого друга и бережно доставил его к женщине.
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