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Пёс по команде хозяйки утащил ленивого кота с крыльца магазина

Пёс по команде хозяйки утащил ленивого кота с крыльца магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 13:03
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   собака   
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Работающая в магазине женщина запечатлела забавный случай из жизни кота и пса. Она увидела, как кот уселся на крыльце торговой точки и мешал покупателям зайти в помещение. Тогда женщина попросила пса доставить пушистого к ней.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   собака   
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