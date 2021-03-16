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Какая порода собак является самой умной?

Какая порода собак является самой умной? (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Алекса   Юмор   бордер-колли   видео   голосовой помощник   животные   прикол   собака   
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Женщина решила спросить у голосового помощника Alexa о самой умной собаке. Ответ детища специалистов Amazon порадовал и огорчил автора одновременно.

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Метки: Алекса   Юмор   бордер-колли   видео   голосовой помощник   животные   прикол   собака   
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3  комментария
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2k
Том Сойер 2 часа назад
Нет глупых собак, тупых собак - есть глупые и тупые хозяева этих животных.
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a.fey 49 минут назад
А что, дура что ли? Знатно тролит.
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Mr.Adamson

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