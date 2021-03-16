Какая порода собак является самой умной?

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Женщина решила спросить у голосового помощника Alexa о самой умной собаке. Ответ детища специалистов Amazon порадовал и огорчил автора одновременно.
Сейчас только пыль протрет и пойдет ужин готовить.
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