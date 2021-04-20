FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 12127 постов • 2623 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
История про полицейского, заинтересовавшегося подозрительным свертком

История про полицейского, заинтересовавшегося подозрительным свертком (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   наркотики   неожиданно   опарыши   полиция   
1140
1
1
Автора видео остановил полицейский и очень заинтересовался подозрительным газетным свёртком. Однако профессиональное любопытство сыграло со стражем правопорядка злую шутку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   наркотики   неожиданно   опарыши   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Элек Мек Час назад
А ведь мечтал об ордене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
Батончик с маком 53 минуты назад
Может это новая наркота. Опарышей кормят герычем. Ну и принимают через жопу. Один червяк - одна доза. И никаких белых соплей или дырок на венах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 53 минуты назад
Вы серьёзно? Рыбак вот так везёт на рыбалку опарышей? Даже не смешно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 lekha-fil 15 минут назад
Как вариант: собрался в субботу с утра на рыбалку. Вечером по дороге домой купил опарышей. Не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Егор Час назад
Надо было не сознаваться про опарышей, чтобы понятых вызвали, протокол и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 2 часа назад
У меня в молодости чуть чуть не нашли опарыш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
СергейПименов Алексей Час назад
Спрятал небось глубоко...потому и не нашли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей СергейПименов Час назад
ага ,почти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна Приехавших во всеоружии на вызов американских полицейских ждал сюрприз Приехавших во всеоружии на вызов американских полицейских ждал сюрприз Неожиданный финал полицейской погони в Техасе Неожиданный финал полицейской погони в Техасе Полицейские пытаются арестовать водителя квадроцикла Полицейские пытаются арестовать водителя квадроцикла Креативная реклама с неожиданным финалом Креативная реклама с неожиданным финалом
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

748280



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
4
53
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
3
202
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
﻿
Набирающие популярность в сообществах
История одного фото: Chevrolet Corvair и воздушная пушка
0
4
История одного фото: Chevrolet Corvair и воздушная пушка
Меняя себя, меняем мир: почему в последнее время стала так популярна пластическая хирургия?
0
19
Меняя себя, меняем мир: почему в последнее время стала так популярна пластическая...
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео)
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#подборка#СССР#прикольные#приколы#интересное#знаменитости#шоу бизнес
#история#факты#люди#дтп#сша#в мире#фотографии#аварии#позитив#авто аварии
#фото#Россия#картинки#кино#прикол#комментарии#природа#дети#смешные#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться