История про полицейского, заинтересовавшегося подозрительным свертком

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Автора видео остановил полицейский и очень заинтересовался подозрительным газетным свёртком. Однако профессиональное любопытство сыграло со стражем правопорядка злую шутку.
Не наркоман, а рыбак! Присутствует ненормативная лексика.
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