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Креативный и безумный пример рекламы из Азии

Креативный и безумный пример рекламы из Азии (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   азиаты   видео   креатив   неожиданно   прикол   реклама   
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Сможете ли вы угадать, что изображают эти страдающие мужчины, не досматривая видеоролик до конца? Рекламируемый продукт вас наверняка удивит.

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Метки: Юмор   азиаты   видео   креатив   неожиданно   прикол   реклама   
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2k
Nyash 2 часа назад
[мат] не понял но очень интересно
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Дарвин и аморальная премия Nyash 19 минут назад
Посмотри рекламу сникерса и не тормози
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Комментарий удален. Причина: порнография
81k
2k
sers 2 часа назад
Наша кровля стойкая и хитрая как азиаты. Ничего не биться.
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13k
Booka1a 2 часа назад
решил, что какое-то защитное покрытие для автомобиля. не успел обдумать, причем здесь землетрясение.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
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