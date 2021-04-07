Креативный и безумный пример рекламы из Азии

946
1
1
Сможете ли вы угадать, что изображают эти страдающие мужчины, не досматривая видеоролик до конца? Рекламируемый продукт вас наверняка удивит.
Азиаты знают толк в креативе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Решил мужик доску заменить, а она ему как раз
- Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама
- Мужчина разбил телевизор во время своего погружения в виртуальную реальность
- Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна
- Забавный побег снегохода
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...