Полицейские пытаются арестовать водителя квадроцикла

Двое полицейских попытались задержать водителя квадроцикла, однако это не входило в вечерние планы мужчины. К тому же он был эмоционально привязан к своему четырехколесному другу и не захотел оставлять его.
Мужчина очень не хотел в камеру, поэтому просто поднял транспортное средство, сел на него и уехал.
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