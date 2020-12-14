FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11238 постов • 2490 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Полицейские пытаются арестовать водителя квадроцикла

Полицейские пытаются арестовать водителя квадроцикла (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: видео   задержание   квадроцикл   неожиданно   полицейские   полиция   прикол   юмор   
708
1
1
Двое полицейских попытались задержать водителя квадроцикла, однако это не входило в вечерние планы мужчины. К тому же он был эмоционально привязан к своему четырехколесному другу и не захотел оставлять его.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   задержание   квадроцикл   неожиданно   полицейские   полиция   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Опаньки 47 минут назад
крепкий детина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
986
Провокатор 16 минут назад
Водитель квадрика похоже белый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian 19 минут назад
Когда таких уже отстреливать начнут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Rihovich 22 минуты назад
Полицейские? Да ладно? Завалили бы ничтоже сумнящись, и делов-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
Оксид Бетона 37 минут назад
Упорство и трут все перетруд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI (видео) Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI... Приехавших во всеоружии на вызов американских полицейских ждал сюрприз Приехавших во всеоружии на вызов американских полицейских ждал сюрприз Неожиданный финал полицейской погони в Техасе Неожиданный финал полицейской погони в Техасе Отважные полицейские вступили в неравный бой с бандой в парке Отважные полицейские вступили в неравный бой с бандой в парке Зачем идти к проктологу, когда есть полиция Зачем идти к проктологу, когда есть полиция Когда слишком буквально понял слова полицейских Когда слишком буквально понял слова полицейских
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

599622



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки
0
179
Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
1
29
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
День, когда Мухаммед Али доказал, что он "Величайший"
0
4
День, когда Мухаммед Али доказал, что он "Величайший"
Просто улет: как проводят «ковидный отпуск» красотки-стюардессы (6 фото)
Просто улет: как проводят «ковидный отпуск» красотки-стюардессы (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#история#люди#прикольные#живопись#интересное#настроение#смешные#в мире
#фото#прикол#сша#картинки#искусство#еда#кино#новости#художник#добро
#интересно#животные#подборка#смешно#позитив#забавно#красиво#россия#на различный вкус#картина

На что жалуетесь?

Вернуться